Hakan Karahan, Candan Erçetin'i "Kimse Rahatsız Etmesin Diye" Yaptığı Jesti Anlattı!

Hakan Karahan, Candan Erçetin’i “Kimse Rahatsız Etmesin Diye" Yaptığı Jesti Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2026 - 15:30

Sanat dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden biri olarak gösterilen Candan Erçetin – Hakan Karahan birlikteliği, yıllardır merak edilen aşk hikayelerinden biri. Oyuncu ve yazar Hakan Karahan, BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk oldu ve 30 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Candan Erçetin’le ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Karahan’ın anlattıkları kısa sürede magazin gündemine oturdu. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

Oyuncu kimliğinin yanı sıra yazarlığıyla da tanınan Hakan Karahan, katıldığı programda hem kariyerinden hem de özel hayatından söz etti.

Oyuncu kimliğinin yanı sıra yazarlığıyla da tanınan Hakan Karahan, katıldığı programda hem kariyerinden hem de özel hayatından söz etti.

En dikkat çeken açıklamalardan biri ise 30 yılı aşkın süredir birlikte olduğu ünlü şarkıcı Candan Erçetin’le ilişkisi hakkında oldu.

Karahan, ilişkilerinin yıllar içinde değiştiğini ama temelinde her zaman hayranlık olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Candan ile 30 yılı devirdik. Her şeyden önemlisi hayranlık. Gençliğimizde birbirimize aşıktık. Aşk zamanla sevgiye dönüşüyor, sonra dostluğa ve yoldaşlığa dönüşüyor.”

Karahan ayrıca Candan Erçetin’in doğaya olan ilgisinden de bahsetti. Ünlü şarkıcının Lüleburgaz’da doğayla iç içe bir yaşam kurduğunu anlatan Karahan, sevgilisinin huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi için yaptığı bir jestten de söz etti.

Karahan ayrıca Candan Erçetin’in doğaya olan ilgisinden de bahsetti. Ünlü şarkıcının Lüleburgaz’da doğayla iç içe bir yaşam kurduğunu anlatan Karahan, sevgilisinin huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi için yaptığı bir jestten de söz etti.

Karahan, Erçetin’in çiftlik kurduğunu belirterek şunları söyledi:

“Candan tabiata, ekmeye biçmeye çok düşkün. Lüleburgaz’da bir arazi aldı, dört odalı bir çiftlik evi kurdu. Tavukları, kazları ve köpekleri var. Candan’ı kimse rahatsız etmesin diye yanındaki arsayı da ben satın aldım.”

Yıllardır gözlerden uzak ama güçlü bir ilişki sürdüren çiftin hikayesi, Karahan’ın açıklamalarıyla yeniden magazin gündemine taşındı.

