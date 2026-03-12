Hakan Karahan, Candan Erçetin’i “Kimse Rahatsız Etmesin Diye" Yaptığı Jesti Anlattı!
Sanat dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden biri olarak gösterilen Candan Erçetin – Hakan Karahan birlikteliği, yıllardır merak edilen aşk hikayelerinden biri. Oyuncu ve yazar Hakan Karahan, BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk oldu ve 30 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Candan Erçetin’le ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Karahan’ın anlattıkları kısa sürede magazin gündemine oturdu. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!
Oyuncu kimliğinin yanı sıra yazarlığıyla da tanınan Hakan Karahan, katıldığı programda hem kariyerinden hem de özel hayatından söz etti.
Karahan ayrıca Candan Erçetin’in doğaya olan ilgisinden de bahsetti. Ünlü şarkıcının Lüleburgaz’da doğayla iç içe bir yaşam kurduğunu anlatan Karahan, sevgilisinin huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi için yaptığı bir jestten de söz etti.
