Hasan Can Kaya'nın Evleneceği Duygu Karabaş’ın Yüzüğü Göz Kamaştırdı!
Stand-up dünyasının son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya, bu kez sahnedeki performanslarıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. “Konuşanlar” programıyla milyonlara ulaşan ünlü komedyen hakkında ortaya atılan evlilik iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. Kaya’nın uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile nişan hazırlığında olduğu konuşulurken, Karabaş’ın parmağındaki dikkat çeken yüzük de sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye’de stand-up denince akla gelen ilk isimlerden biri haline gelen Hasan Can Kaya, özellikle “Konuşanlar” programıyla milyonlara ulaşmayı başaran bir komedyen.
Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Hasan Can Kaya’nın uzun süredir birlikte olduğu portre ressamı Duygu Karabaş ile ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlandığı öne sürüldü.
