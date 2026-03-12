onedio
Hasan Can Kaya'nın Evleneceği Duygu Karabaş’ın Yüzüğü Göz Kamaştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2026 - 09:40

Stand-up dünyasının son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya, bu kez sahnedeki performanslarıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. “Konuşanlar” programıyla milyonlara ulaşan ünlü komedyen hakkında ortaya atılan evlilik iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. Kaya’nın uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile nişan hazırlığında olduğu konuşulurken, Karabaş’ın parmağındaki dikkat çeken yüzük de sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’de stand-up denince akla gelen ilk isimlerden biri haline gelen Hasan Can Kaya, özellikle “Konuşanlar” programıyla milyonlara ulaşmayı başaran bir komedyen.

Önce YouTube’da başlayan ve ardından dijital platforma taşınan program, kısa sürede Türkiye’nin en çok izlenen talk-show formatlarından biri haline geldi. Kaya’nın doğaçlama mizahı, seyirciyle kurduğu diyalog ve sivri dili onu son yılların en popüler komedyenlerinden biri yaptı. 

Sahne gösterileri ve dijital projeleriyle kariyerinde hız kesmeden ilerleyen Hasan Can Kaya, özel hayatını ise genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. Ancak son günlerde kulislere düşen bir iddia, ünlü komedyenin bu kez kariyeriyle değil aşk hayatıyla gündeme gelmesine neden oldu.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Hasan Can Kaya’nın uzun süredir birlikte olduğu portre ressamı Duygu Karabaş ile ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlandığı öne sürüldü.

İddialara göre çiftin 29 Mart’ta İstanbul’da sade bir törenle nişanlanacağı konuşuluyor. 

Nişan haberlerinin ardından gözler doğal olarak Karabaş’a çevrildi. Dijital sanat ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Duygu Karabaş’ın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları kısa sürede gündem olurken, Gossipasta'nın yaptığı paylaşıma göre, özellikle parmağındaki yüzük dikkat çekti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
