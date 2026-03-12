Hasan Can Kaya'nın Evleneceği Duygu Karabaş’ın Yüzüğü Göz Kamaştırdı!

Önce YouTube’da başlayan ve ardından dijital platforma taşınan program, kısa sürede Türkiye’nin en çok izlenen talk-show formatlarından biri haline geldi. Kaya’nın doğaçlama mizahı, seyirciyle kurduğu diyalog ve sivri dili onu son yılların en popüler komedyenlerinden biri yaptı.

Sahne gösterileri ve dijital projeleriyle kariyerinde hız kesmeden ilerleyen Hasan Can Kaya, özel hayatını ise genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. Ancak son günlerde kulislere düşen bir iddia, ünlü komedyenin bu kez kariyeriyle değil aşk hayatıyla gündeme gelmesine neden oldu.