onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hasan Can Kaya'nın Evleneceği Ortaya Çıktı!

Hasan Can Kaya'nın Evleneceği Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.03.2026 - 14:43

“Konuşanlar” programıyla milyonları kahkahaya boğan Hasan Can Kaya bu kez özel hayatıyla gündemde. Sözcü'den Hakan Kanburoğlu’nun haberine göre, ünlü komedyenin evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlandığı konuşuluyor. İddiaların merkezindeki isim ise portre ressamı Duygu Karabaş. Nişan hazırlıkları yapıldığı öne sürülürken Karabaş’ın fotoğrafının ortaya çıkması da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/hasan-can-ka...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube’da başlayan ve kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan komedi programlarından birine dönüşen “Konuşanlar” ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Hasan Can Kaya, yıllardır sahnedeki doğallığı ve sivri mizahıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

YouTube’da başlayan ve kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan komedi programlarından birine dönüşen “Konuşanlar” ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Hasan Can Kaya, yıllardır sahnedeki doğallığı ve sivri mizahıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Dijital platformlarda rekor izlenmelere ulaşan programı sayesinde kariyerini zirveye taşıyan Kaya, özel hayatını ise genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor.

Ancak kulislere düşen son iddia, ünlü komedyenin özel hayatıyla yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Sözcü’de yer alan habere göre, Hasan Can Kaya’nın uzun süredir birlikte olduğu portre ressamı Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, Hasan Can Kaya’nın uzun süredir birlikte olduğu portre ressamı Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Sözcü yazarı Hakan Kanburoğlu’nun paylaşımına göre, Hasan Can Kaya’nın bir süredir birlikte olduğu portre ressamı Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlandığı konuşuluyor. 

İddiaya göre çiftin 29 Mart’ta İstanbul Ortaköy’de düzenlenecek sade bir törenle nişanlanacağı öne sürüldü. 

Bu iddiaların ardından Hasan Can Kaya’nın evlilik hazırlığı yaptığı söylenen Duygu Karabaş’ın fotoğrafı da ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede magazin kullanıcılarının dikkatini çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın