Hasan Can Kaya'nın Evleneceği Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/hasan-can-ka...
“Konuşanlar” programıyla milyonları kahkahaya boğan Hasan Can Kaya bu kez özel hayatıyla gündemde. Sözcü'den Hakan Kanburoğlu’nun haberine göre, ünlü komedyenin evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlandığı konuşuluyor. İddiaların merkezindeki isim ise portre ressamı Duygu Karabaş. Nişan hazırlıkları yapıldığı öne sürülürken Karabaş’ın fotoğrafının ortaya çıkması da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube’da başlayan ve kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan komedi programlarından birine dönüşen “Konuşanlar” ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Hasan Can Kaya, yıllardır sahnedeki doğallığı ve sivri mizahıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözcü’de yer alan habere göre, Hasan Can Kaya’nın uzun süredir birlikte olduğu portre ressamı Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlandığı konuşuluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın