Doktor ve Mühendis Maaşını Sollayan İş: Köyde Çift Sürerek Aylık 180 Bin TL'ye Kadar Kazanıyorlar

Yüksek kazancına rağmen, karasabanla çift sürmek sanıldığı kadar kolay değil. Bedensel güç ve sabır gerektiren bu zanaat, genç kuşak tarafından pek ilgi görmüyor. 'Çalışana her zaman ekmek var' diyen tecrübeli çiftçiler, işin sürekliliğine rağmen personel bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor. Gençlerin bu zahmetli işten kaçınması, bölgedeki usta sayısını her geçen gün azaltırken, bu mesleği sürdüren az sayıdaki kişi için ise kazanç kapısı her geçen gün daha da kıymetli hale geliyor.