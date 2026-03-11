onedio
article/comments
article/share
Doktor ve Mühendis Maaşını Sollayan İş: Köyde Çift Sürerek Aylık 180 Bin TL'ye Kadar Kazanıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 15:40

Aydın’ın sarp dağlarında, modern teknolojinin çaresiz kaldığı noktalarda asırlık bir gelenek, altın değerinde bir kazanç kapısına dönüşüyor. Türkiye’nin incir ve zeytin ambarı olan bölgede, traktörün giremediği dik yamaçlar atlı karasabanlarla işlenirken, bu zorlu mesai bugünlerde doktor ve mühendis maaşlarını geride bırakan bir gelir sunuyor.

Modern tarıma karşı geleneksel direniş devam ediyor

Baharın gelişiyle birlikte Aydın’ın verimli topraklarında hummalı bir çalışma başladı. Toprağın nemini (tavını) kaybetmeden işlenmesi, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan incir ve zeytin ağaçlarının verimi için hayati önem taşıyor. Ancak arazilerin aşırı eğimli ve dağlık yapısı, modern tarım makinelerinin kullanımını imkansız kılıyor. Bu noktada devreye giren üreticiler, atlarını karasabana koşarak geleneksel yöntemlerle toprağı sürmeye devam ediyor.

Günlük 6 bin liralık zorlu mesai

Bölge sakinlerinden Atilla Özkan, yapılan işin zorluğunu ve ekonomik getirisini çarpıcı rakamlarla ortaya koyuyor. Traktörün giremediği alanlarda tek çözümün atlar olduğunu belirten Özkan, Ramazan ayında oruçlu olmalarına rağmen üretimi aksatmadıklarını vurguluyor. Şu anki piyasa koşullarında, çift sürmeye alışkın iki ata sahip olan bir kişi, günlük 6 bin TL yevmiye ile çalışıyor. Bu da aylık kazancın 180 bin TL seviyelerine ulaşması anlamına geliyor.

Yeni nesil zor işten kaçıyor mu?

Yüksek kazancına rağmen, karasabanla çift sürmek sanıldığı kadar kolay değil. Bedensel güç ve sabır gerektiren bu zanaat, genç kuşak tarafından pek ilgi görmüyor. 'Çalışana her zaman ekmek var' diyen tecrübeli çiftçiler, işin sürekliliğine rağmen personel bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor. Gençlerin bu zahmetli işten kaçınması, bölgedeki usta sayısını her geçen gün azaltırken, bu mesleği sürdüren az sayıdaki kişi için ise kazanç kapısı her geçen gün daha da kıymetli hale geliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
