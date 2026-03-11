onedio
Devlet Çiftçiye Eğitimini Veriyor: Nadir Mantarın Kilosu 5 Bin Liraya Satılıyor

Ömer Faruk Kino
11.03.2026 - 12:13

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım dünyası için devrim niteliğinde bir gelişme yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, yaklaşık beş yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı kuzugöbeği mantarı üretim projesinde başarıya ulaştı. Doğada nadir bulunan, aromasıyla dünya mutfaklarını süsleyen ve kilosu 5 bin TL gibi rekor fiyatlardan alıcı bulan bu değerli mantar, artık kontrollü sera koşullarında yetiştirilebilecek.

Doğadan sofralara ulaşan kontrollü üretim dönemi

Bugüne kadar büyük oranda doğadan toplanarak sofralara ulaşan kuzugöbeği mantarı, Alata Enstitüsü'nün başarılı çalışmalarıyla 'kültür ürünü' haline geldi. Bu projenin temel amacı, sadece çiftçiye yüksek katma değerli bir gelir kapısı açmak değil, aynı zamanda doğadaki mantar popülasyonunu bilinçsiz toplamaya karşı koruma altına almak. Enstitü Müdürü Dr. Nihal Denli, gurme restoranların vazgeçilmezi olan bu ürünün ihracat potansiyeline dikkat çekerek, üretim safhasına geçildiğini ve kapılarının teknik destek almak isteyen tüm üreticilere açık olduğunu vurguladı.

Teknolojik altyapı üretim sürecini önemli ölçüde etkiliyor.

Üretim süreci, geleneksel tarımın ötesinde modern laboratuvar tekniklerini içeriyor. Tesis sorumlusu Dr. Atilla Ata’nın aktardığı bilgilere göre, üretim modeli iki temel aşamadan oluşuyor. İlk etapta laboratuvar ortamında tohumluk miseller üretiliyor; ardından bu tohumlar araziye aktarılarak özel ek besin torbalarıyla destekleniyor. Kasım ve aralık aylarında gerçekleştirilen ekim işlemlerinin ardından, şubat ayı sonunda bereketli bir hasat dönemine giriliyor. Türkiye, Çin’in dünyada öncü olduğu bu üretim modelini başarıyla uygulayarak küresel pazardaki payını artırmayı hedefliyor.

Mantarlar ekonomik değerleri ve geniş üretim yelpazeleri ile dikkat çekiyor.

Kuzugöbeği mantarı sadece lezzetiyle değil, yıllık 5 milyon dolara yaklaşan ihracat hacmiyle de ülke ekonomisi için kritik bir öneme sahip. En büyük avantajlarından biri ise Türkiye’nin coğrafi çeşitliliğine uyum sağlaması. Deniz seviyesinden 2 bin metre rakıma kadar çok geniş bir alanda yetişebilen bu mantar, yarı gölgelik alanlarda hayat buluyor. Erdemli’den yayılan bu yeni üretim kültürü, bölge ekonomisini canlandırmanın yanı sıra Türkiye’nin lüks gıda pazarındaki elini güçlendirecek gibi görünüyor. Doğanın bu saklı hazinesi, artık çiftçinin emeğiyle seralarda filizleniyor.

