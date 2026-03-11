Devlet Çiftçiye Eğitimini Veriyor: Nadir Mantarın Kilosu 5 Bin Liraya Satılıyor
Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım dünyası için devrim niteliğinde bir gelişme yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, yaklaşık beş yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı kuzugöbeği mantarı üretim projesinde başarıya ulaştı. Doğada nadir bulunan, aromasıyla dünya mutfaklarını süsleyen ve kilosu 5 bin TL gibi rekor fiyatlardan alıcı bulan bu değerli mantar, artık kontrollü sera koşullarında yetiştirilebilecek.
Doğadan sofralara ulaşan kontrollü üretim dönemi
Teknolojik altyapı üretim sürecini önemli ölçüde etkiliyor.
Mantarlar ekonomik değerleri ve geniş üretim yelpazeleri ile dikkat çekiyor.
