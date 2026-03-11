Devlet Çiftçiye Eğitimini Veriyor: Nadir Mantarın Kilosu 5 Bin Liraya Satılıyor

Kuzugöbeği mantarı sadece lezzetiyle değil, yıllık 5 milyon dolara yaklaşan ihracat hacmiyle de ülke ekonomisi için kritik bir öneme sahip. En büyük avantajlarından biri ise Türkiye’nin coğrafi çeşitliliğine uyum sağlaması. Deniz seviyesinden 2 bin metre rakıma kadar çok geniş bir alanda yetişebilen bu mantar, yarı gölgelik alanlarda hayat buluyor. Erdemli’den yayılan bu yeni üretim kültürü, bölge ekonomisini canlandırmanın yanı sıra Türkiye’nin lüks gıda pazarındaki elini güçlendirecek gibi görünüyor. Doğanın bu saklı hazinesi, artık çiftçinin emeğiyle seralarda filizleniyor.