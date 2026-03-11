onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 11 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.03.2026 - 12:30

Hafta ortasına dev bir alışveriş şenliğiyle giriyoruz! Bugün listemizde evinizin havasını değiştirecek Dyson teknolojilerinden, mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak kahve makinelerine; cilt bakımının yıldızlarından iştah açan Ramazan fırsatlarına kadar yok yok. Üstelik sadece bize özel 'onedio20' kodu ve dev sepet indirimleriyle bu liste tam bir bütçe dostu!

Bu içerik 11.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Laptopunuzun yeni tarzı: Paen Puffer Kılıflarda "onedio20" kodu!

Laptopunuzun yeni tarzı: Paen Puffer Kılıflarda "onedio20" kodu!

Hem şık hem koruyucu! Gri renkli puffer laptop kılıflarında 16 inç modeller sizi bekliyor. Üstelik 2. ürüne %50 indirim avantajına ek olarak, sadece bize özel 'onedio20' kodunu kullanarak ekstra indirimi kapabilirsiniz.

1,199.00 TL. 

Paen Puffer Laptop Kılıfı 16'

Ramazan bereketi sofrada: Animal Joy Protein Pankek ve "RAMAZAN" kodu!

Ramazan bereketi sofrada: Animal Joy Protein Pankek ve "RAMAZAN" kodu!

Sahurda veya iftarda sağlıklı ve doyurucu bir alternatif arayanlar buraya! %20 indirime ek olarak, sepetinizde 'RAMAZAN' kodunu kullanarak ekstra %20 indirim daha kazanabilirsiniz. Pratik protein pankeklerle enerjinizi koruyun!

Şimdi 499 TL.

Animal Joy Protein Pankek Tozu (Vanilya - 750 Gr)

Banyonuza organik dokunuş: Green Black 3’lü Havlu Seti %30 indirimli!

Banyonuza organik dokunuş: Green Black 3’lü Havlu Seti %30 indirimli!

%100 organik pamuktan üretilen yumuşacık yüz havlularıyla tanışın. 3’lü bej havlu seti, banyonuza hem şıklık hem de konfor getirmek için şimdi %30 indirim avantajıyla listemizde.

700 TL. 

Green Black Aya 3'lü Havlu Seti

Güzellikte dev indirim: Clinique Even Better Fondöten!

Güzellikte dev indirim: Clinique Even Better Fondöten!

Cilt tonunu eşitleyen ve SPF 15 koruması sunan Clinique fondöten, 2.399 TL yerine sadece 1.547 TL. 

Hem kusurları örten hem de cilde bakım yapan bu efsane ürünü indirimdeyken yakalayın.

Clinique Even Better Fondöten SPF 15 30ml

Sofralara bahar neşesi: Schafer Sunny Kahvaltı Takımı 699 TL!

Sofralara bahar neşesi: Schafer Sunny Kahvaltı Takımı 699 TL!

Güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için 4 kişilik bu şık kahvaltı takımı sepete özel fiyatıyla sadece 699 TL. Hem modern hem de kullanışlı bir set arayanlar için kaçmaz fırsat.

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

Yatak odasında pamuksu dokunuş: Bella Maison Nevresim Seti!

Yatak odasında pamuksu dokunuş: Bella Maison Nevresim Seti!

4.999 TL'den tam 849,99 TL'ye düşen bu inanılmaz indirimi sakın atlamayın! Bella Maison Florian kiremit rengi pamuklu nevresim seti, hem kalitesi hem de şıklığıyla uykularınızı güzelleştirecek.

Bella Maison Florian Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Seti

Züber ile atıştırmalık şöleni: 3. ürüne %50 indirim fırsatı!

Züber ile atıştırmalık şöleni: 3. ürüne %50 indirim fırsatı!

Doğal lezzetlerin adresi Züber'de katlanan indirimler var! 2. ürüne %20, 3. ürüne %50 indirim avantajıyla stok yapmanın tam vakti. Özellikle protein ürünlerinde 2. ürüne %50 fırsatını sakın kaçırmayın.

Züber Atıştırmalıklarında Katlanan İndirimleri Yakala

Cildinizdeki farkı hissedin: La Roche Posay Effaclar Serisinde %25 fırsat!

Cildinizdeki farkı hissedin: La Roche Posay Effaclar Serisinde %25 fırsat!

Yağlı ve akneye eğilimli ciltlerin bir numaralı tercihi La Roche Posay Effaclar Temizleme Jeli ve tüm ürünlerde geçerli %25 indirim başladı. Cilt bakım rutininizi profesyonel bir dokunuşla yenilemek için en doğru zaman.

Sepette 922,42 TL.

La Roche Posay Ürünlerinde %25 İndirim Fırsatı

Dyson kalitesine sahip olmanın tam sırası: Plus üyelerine özel dev indirim!

Dyson kalitesine sahip olmanın tam sırası: Plus üyelerine özel dev indirim!

Evinizdeki hijyeni bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Trendyol Plus üyelerine özel Dyson Cyclone V10™ Absolute şimdi 21.999 TL, Big Ball Absolute 2 ise 15.999 TL indirimli fiyatıyla sepetlerde. Üstelik V16 alana ayaklı ünite hediye!

Dyson Süpürgelerde Dev Mart İndirimlerini Keşfet

Mutfakta profesyonel yardımcı: Orret Home Basmalı Rende Doğrayıcı!

Mutfakta profesyonel yardımcı: Orret Home Basmalı Rende Doğrayıcı!

Salata hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! 3 farklı paslanmaz çelik bıçağı ve ergonomik tasarımıyla sebze-meyveleri saniyeler içinde doğrayan bu rende, mutfaktaki gizli kahramanınız olmaya aday.

Sadece 619 TL. 

Orret Home Profesyonel Basmalı Rende Doğrayıcı

Evdeki baristanızla tanışın: De'Longhi Magnifica Evo Kahve Makinesi!

Evdeki baristanızla tanışın: De'Longhi Magnifica Evo Kahve Makinesi!

5 farklı tarif seçeneği ve kullanıcı dostu renkli paneliyle espresso’dan americano’ya kadar her damak tadına hitap ediyor. Süt köpürtücü ucu sayesinde ipeksi köpükler hazırlayabilir, mutfağınızda gerçek bir İtalyan kafesi havası estirebilirsiniz. 

Üstelik 25.990 TL yerine tam 17.910 TL olan bu dev indirimi sakın kaçırmayın!

De'Longhi Magnifica Evo ECAM 290 21 B Tam Otomatik Kahve Makinesi

Viyana’nın eşsiz aroması: Julius Meinl President Çekirdek Kahve!

Viyana’nın eşsiz aroması: Julius Meinl President Çekirdek Kahve!

Gerçek bir kahve tutkunuysanız, çekirdeğin kalitesinden ödün veremezsiniz. Dünyaca ünlü Viyana kahve kültürünün temsilcisi Julius Meinl President, orta kavrulmuş yapısı ve kendine has klasik aromasıyla büyüleyici bir içim sunuyor. 

60 günün en düşük fiyatıyla 594,90 TL.

Julius Meinl President Çekirdek Kahve, Orta Kavrulmuş, 500 g

