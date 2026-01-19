onedio
Deterjandan Atıştırmalığa: Süpermarket Ürünlerinde Sepeti Dolduran Fırsat Başladı!

Kübra Bürümlü
19.01.2026 - 17:28

Günlük ihtiyaçlarını daha avantajlı şekilde tamamlamak isteyenler için güzel bir fırsat Amazon’da sizi bekliyor. Belirli süpermarket ürünlerinde yer alan sepet indirimine gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 19.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

25.01.2026 tarihine kadar sürecek olan bu kampanya günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almanızı sağlıyor.

Evde en çok kullandığınız deterjanlardan temizlik malzemelerine, kahvaltılıklardan bakliyata kadar pek çok üründe geçerli bu kampanya sayesinde temel ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyata tamamlayabilirsiniz.

400 TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim fırsatıyla hem bütçenizi koruyun hem de stok yapın!

Yüzlerce üründe yer alan bu fırsata göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

