Yeni Trafik Kanunu ile Astronomik Cezalar Kesilmeye Başlandı: 1.1 Milyon TL'lik Ceza
İstanbul’da yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sonrası başlatılan incelemede 3 şüpheliye toplam 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası kesildi; sürücü belgeleri ve araçlara 60 gün süreyle el konuldu. Sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A., “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Yol verme tartışması kavgaya döndü.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı.
Hem para cezası hem ehliyete el koyma...
