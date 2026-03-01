Yeni Trafik Kanunu ile Astronomik Cezalar Kesilmeye Başlandı: 1.1 Milyon TL'lik Ceza

Yapılan incelemede A.Y. (70), Y.Y. (49) ve Y.E.Y. (20) isimli kişilerin araçlarını park ettikleri sırada arkalarındaki araçta bulunan kişilerle tartıştıkları, ardından araçtan inen üç kişinin ellerindeki sopalarla saldırdığı tespit edildi. Olayda yaralanan Y.Y. ile A.Y.’nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “sürücü belgesiz araç kullanmak”, “trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek”, “saygısızca araç kullanmak” ve “yasak yerlerde duraklamak” maddelerinden toplam 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y., Y.Y. ve Y.E.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi.