article/comments
article/share
Yeni Trafik Kanunu ile Astronomik Cezalar Kesilmeye Başlandı: 1.1 Milyon TL'lik Ceza

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2026 - 22:52

İstanbul’da yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sonrası başlatılan incelemede 3 şüpheliye toplam 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası kesildi; sürücü belgeleri ve araçlara 60 gün süreyle el konuldu. Sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A., “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yol verme tartışması kavgaya döndü.

İstanbul Ataşehir’de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü. Olay sonrası yakalanan 3 şüpheliye toplam 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İHA’nın haberine göre olay, önceki gün Ataşehir’de meydana geldi. Mahalle içindeki dar bir sokakta karşılaşan iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı.

Araçlarından inen sürücüler arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavga anları bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hem para cezası hem ehliyete el koyma...

Yapılan incelemede A.Y. (70), Y.Y. (49) ve Y.E.Y. (20) isimli kişilerin araçlarını park ettikleri sırada arkalarındaki araçta bulunan kişilerle tartıştıkları, ardından araçtan inen üç kişinin ellerindeki sopalarla saldırdığı tespit edildi. Olayda yaralanan Y.Y. ile A.Y.’nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “sürücü belgesiz araç kullanmak”, “trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek”, “saygısızca araç kullanmak” ve “yasak yerlerde duraklamak” maddelerinden toplam 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y., Y.Y. ve Y.E.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
