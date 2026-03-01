1 Mart'ta Survivor'da Kim Elendi? Büşra mı Seda mı Adaya Veda Etti?
Survivor'da beklenen ekleme, 1 Mart Pazar akşamı gerekleşti. Büşra ve Seda'nın son ikiye kaldığı Survivor'da kıyasıya bir eleme mücadelesi yapıldı. Elenen ismin kaderi diğer takıma soruldu. 1 Mart Pazar akşamı kim elendi? Elenen isim gönüllüler takımına geçti mi?
Survivor 1 Mart Pazar akşamı eleme düellosu ve ödül oyunu heyecanıyla izleyici karşısına çıktı.
Survivor'da elenen isim Büşra oldu.
