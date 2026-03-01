onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
1 Mart'ta Survivor'da Kim Elendi? Büşra mı Seda mı Adaya Veda Etti?

1 Mart'ta Survivor'da Kim Elendi? Büşra mı Seda mı Adaya Veda Etti?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.03.2026 - 23:39

Survivor'da beklenen ekleme, 1 Mart Pazar akşamı gerekleşti. Büşra ve Seda'nın son ikiye kaldığı Survivor'da kıyasıya bir eleme mücadelesi yapıldı. Elenen ismin kaderi diğer takıma soruldu. 1 Mart Pazar akşamı kim elendi? Elenen isim gönüllüler takımına geçti mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 1 Mart Pazar akşamı eleme düellosu ve ödül oyunu heyecanıyla izleyici karşısına çıktı.

Survivor 1 Mart Pazar akşamı eleme düellosu ve ödül oyunu heyecanıyla izleyici karşısına çıktı.

Bu gece gerçekleşen ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımında gecenin en başarılı ismi Serhan'dı. 

Kadınlar elemesinde bu haftanın eleme adayları Seren Ay, Büşra, Beyza ve Seda olmuştu. Seren Ay ve Beyza, halkın oyuyla eleme potasından çıkmış, Ünlüler takımında yer alan Büşra ve Seda son ikiye kalmıştı.

Survivor'da elenen isim Büşra oldu.

Survivor'da elenen isim Büşra oldu.

'Survivor'da kim elendi?' sorusu cevabını buldu!. 

Düelloyu Büşra kaybetti. Düellonun ardından gönüllüler takımıyla yapılan kader konseyinde, 'Büşra, Gönüllüler takımına geçsin mi?' diye soruldu.

Gönüllüler takımı Büşra'nın takımlarına dahil olmasını istemedi. Büşra, yarışmaya veda etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın