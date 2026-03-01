Tarkan'ın 1996'da Hülya Avşar'ın Programında 63 Yaşındaki Hayranıyla Şampanya İçtiği Anlar Gündem Oldu

O dönem programa katılan hanımefendinin tek isteği Tarkan’la birlikte şampanya içmekmiş. Megastar ise her zamanki mütevazılığı ve o dönemki şeker enerjisiyle hayranını kırmamış; 63 yaşındaki hanımefendiyle şampanya içerek o anı unutulmaz kılmış.

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o görüntüler, Tarkan’ın tatlı dili ve tatlı halleriyle sadece sahnede değil, hayranlarının kalbinde de nasıl yer ettiğini bir kez daha kanıtladı!