Tarkan'ın 1996'da Hülya Avşar'ın Programında 63 Yaşındaki Hayranıyla Şampanya İçtiği Anlar Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.03.2026 - 23:27

Tarkan’ın 1996’da Hülya Avşar’ın programında 63 yaşındaki bir hayranıyla şampanya içtiği anlar yeniden gündem oldu. Tarkan'a bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Türk pop müziğinin “Megastar”ı olarak anılan Tarkan, 90’lı yıllardan bu yana hayatımızın en popüler isimlerinden biri.

“Kıl Oldum”, “Şımarık”, “Kuzu Kuzu”, “Dudu”, “Yolla” ve daha niceleriyle müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Tarkan, aradan geçen onca yıla rağmen hala zirvedeki yerini koruyor. 

Geçtiğimiz ocak ve şubat aylarında uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul’da sahneye çıkan Megastar, konser alanını hınca hınç doldurmuş, binlerce hayranıyla buluşarak hasret gidermişti. 

Enerjisi, sahne hakimiyeti ve bitmeyen karizması sağ olsun hiç derdimiz yokmuş gibi hissetmiş, konsere giden ve gidemeyenler olarak pek bir keyiflenmiştik.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Tarkan bu kez bizzat yaptığı bir açıklamayla değil, hakkındaki bir paylaşımla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz haftalarda, tam da konser döneminde Zehra Çilingiroğlu’nun bilet bulamaması üzerine devreye giren Hülya Avşar sayesinde yıllar sonra barıştıkları konuşulan ikili, bu kez yine Avşar’lı bir nostaljiyle dikkat çekti.

Sosyal medyada 1996 yılında Hülya Avşar’ın programına katıldığı döneme ait bir kesit hızla yayıldı. Arşivden çıkan görüntüler ise kısa sürede gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde, Tarkan, Hülya Avşar’ın vesilesiyle 63 yaşındaki bir hayranının hayalini gerçekleştirmiş!

O dönem programa katılan hanımefendinin tek isteği Tarkan’la birlikte şampanya içmekmiş. Megastar ise her zamanki mütevazılığı ve o dönemki şeker enerjisiyle hayranını kırmamış; 63 yaşındaki hanımefendiyle şampanya içerek o anı unutulmaz kılmış.

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o görüntüler, Tarkan’ın tatlı dili ve tatlı halleriyle sadece sahnede değil, hayranlarının kalbinde de nasıl yer ettiğini bir kez daha kanıtladı!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
