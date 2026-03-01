onedio
Simge Sağın'dan Unutulmayacak Bülent Ersoy İtirafı!

Simge Sağın'dan Unutulmayacak Bülent Ersoy İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.03.2026 - 21:42

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Oğuz Yenihayat’ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Sağın, bir çekim sırasında Bülent Ersoy'la yaşadığı krizi ilk kez anlatırken kahkaha attıran bir de itirafta bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk pop müziğinin son yıllardaki en dikkat çeken kadın sanatçılarından biri olan Simge Sağın, çıkardığı hit şarkılarla adını zirveye yazdırmayı başardı.

“Miş Miş”, “Yankı”, “Üzülmedin mi?”, “Aşkın Olayım” ve “Öpücem” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla uzun süre müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Simge, güçlü sahne performansı ve enerjisiyle de koca bir hayran kitlesine sahip!

Hem sahne kombinleri hem yeni şarkıları hem de bir türlü mutluluğu yakalayamadığı aşk hayatıyla sık sık gündem olan Simge Sağın, geçtiğimiz saatlerde de sosyal medyada gündem oldu!

Bu sefer konu ne kariyeriydi ne de özel hayatı! Simge, bu sefer Bülent Ersoy itirafıyla dikkat çekti.

Oğuz Yenihayat’ın YouTube'da yayınlanan Misadirim Var programına konuk olan Simge Sağın,  yıllar önce yaşadığı unutulmaz anısını anlattı. 

“Diva” Bülent Ersoy ile yaşadığı “döner krizi”ni kahkahalar eşliğinde aktaran Sağın, bir çekim sırasında çok acıktığını ve kendisine ikram edildiğini sandığı döneri yediğini söyledi. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı!

Simge o anları, “Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, ‘Benim dönerim nerede?’ dedi. Midemde o döner… Çok korktum, ‘Beni öldürecek herhalde’ dedim.” sözleriyle anlattı. 

Diva'nın cevabının ise beklenenin aksine oldukça yumuşak olduğunu belirtti. Diva'ya dönerini yediğini söyledikten sonra, 'Ay ne demek, afiyet olsun canım benim.” cevabını aldığını söyledi.

