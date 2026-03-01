Simge Sağın'dan Unutulmayacak Bülent Ersoy İtirafı!

Oğuz Yenihayat’ın YouTube'da yayınlanan Misadirim Var programına konuk olan Simge Sağın, yıllar önce yaşadığı unutulmaz anısını anlattı.

“Diva” Bülent Ersoy ile yaşadığı “döner krizi”ni kahkahalar eşliğinde aktaran Sağın, bir çekim sırasında çok acıktığını ve kendisine ikram edildiğini sandığı döneri yediğini söyledi. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı!

Simge o anları, “Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, ‘Benim dönerim nerede?’ dedi. Midemde o döner… Çok korktum, ‘Beni öldürecek herhalde’ dedim.” sözleriyle anlattı.

Diva'nın cevabının ise beklenenin aksine oldukça yumuşak olduğunu belirtti. Diva'ya dönerini yediğini söyledikten sonra, 'Ay ne demek, afiyet olsun canım benim.” cevabını aldığını söyledi.