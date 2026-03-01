AKOM'dan İstanbul İçin Uyarı Geldi: Sibirya Soğukları Geliyor

İSTANBUL 1 HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

(2 - 7 MART 2026)

İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar düşüş eğiliminde olacak. Gün gün beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:

2 MART PAZARTESİ

Gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük 5°C, en yüksek 12°C. Yağış beklenmiyor.

3 MART SALI

Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık en düşük 6°C, en yüksek 13°C. Yağış yok.

4 MART ÇARŞAMBA

Bulutlanma artıyor; parçalı ve çok bulutlu bir gün olacak. Sıcaklık en düşük 5°C, en yüksek 11°C. Yağış beklenmiyor.

5 MART PERŞEMBE

Gökyüzü parçalı ve çok bulutlu kalacak. Sıcaklık en düşük 5°C, en yüksek 11°C. Yağış öngörülmüyor.

6 MART CUMA – SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT!

Haftanın en kritik günü Cuma. Parçalı ve çok bulutlu başlayan günün akşamı yağmurlu geçecek. AKOM, 2-5 kg civarında yağış bekliyor. Sıcaklık en düşük 6°C, en yüksek 13°C.

7 MART CUMARTESİ

Hafta sonu soğumaya devam ediyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık en düşük 4°C, en yüksek 9°C. Yağış yok.