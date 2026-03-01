AKOM'dan İstanbul İçin Uyarı Geldi: Sibirya Soğukları Geliyor
AKOM’dan İstanbul’a önemli uyarı geldi! Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası şehri etkisi altına alıyor. 1-7 Mart tarihleri arasında sıcaklıkların düşmesi beklenen İstanbul’da, gökyüzü hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu olacak. Cuma akşamı ise yağmur öngörülüyor. İşte İstanbulluları bekleyen haftalık hava durumu ve gün gün sıcaklık tahminleri…
Bugünden itibaren soğuk hava dalgası etkili olacak.
Mevsim normalleri görülecek.
Bir haftalık hava tahmini de açıklandı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
