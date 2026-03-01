onedio
AKOM'dan İstanbul İçin Uyarı Geldi: Sibirya Soğukları Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
01.03.2026 - 20:25

AKOM’dan İstanbul’a önemli uyarı geldi! Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası şehri etkisi altına alıyor. 1-7 Mart tarihleri arasında sıcaklıkların düşmesi beklenen İstanbul’da, gökyüzü hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu olacak. Cuma akşamı ise yağmur öngörülüyor. İşte İstanbulluları bekleyen haftalık hava durumu ve gün gün sıcaklık tahminleri…

Bugünden itibaren soğuk hava dalgası etkili olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve çevre iller için önemli hava durumu uyarısı paylaştı. 1 Mart 2026 Pazar gününden itibaren geçerli olacak tahminlere göre, Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası şehri etkisi altına alacak.

Mevsim normalleri görülecek.

AKOM’un yayımladığı “Dikkat” notuna göre, İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bir kısmı Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Yeni haftanın başlangıcına kadar gökyüzünün genellikle kapalı olması beklenirken, aralıklarla hafif çisentili yağışların görülebileceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında, 10-12°C aralığında seyretmesi bekleniyor.

Bir haftalık hava tahmini de açıklandı.

İSTANBUL 1 HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

(2 - 7 MART 2026)

İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar düşüş eğiliminde olacak. Gün gün beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:

2 MART PAZARTESİ

Gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük 5°C, en yüksek 12°C. Yağış beklenmiyor.

3 MART SALI

Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık en düşük 6°C, en yüksek 13°C. Yağış yok.

4 MART ÇARŞAMBA

Bulutlanma artıyor; parçalı ve çok bulutlu bir gün olacak. Sıcaklık en düşük 5°C, en yüksek 11°C. Yağış beklenmiyor.

5 MART PERŞEMBE

Gökyüzü parçalı ve çok bulutlu kalacak. Sıcaklık en düşük 5°C, en yüksek 11°C. Yağış öngörülmüyor.

6 MART CUMA – SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT!

Haftanın en kritik günü Cuma. Parçalı ve çok bulutlu başlayan günün akşamı yağmurlu geçecek. AKOM, 2-5 kg civarında yağış bekliyor. Sıcaklık en düşük 6°C, en yüksek 13°C.

7 MART CUMARTESİ

Hafta sonu soğumaya devam ediyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık en düşük 4°C, en yüksek 9°C. Yağış yok.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
