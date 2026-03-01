onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Domenico Tedesco, Antalyaspor ile Oynanacak Maçta Takımın Başında Olmayacak

Domenico Tedesco, Antalyaspor ile Oynanacak Maçta Takımın Başında Olmayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2026 - 19:07

Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Maç öncesi kadrolar açıklanırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüpten yapılan açıklama ile Domenico Tedesco'nun maçta takımın başında olamayacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

'Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.

Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın