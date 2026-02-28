Futbolda Kurallar Değişiyor: Zaman Kaybının Önüne Geçmek İçin Kararlar Alındı
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıllık toplantısında maç temposunu artırmak ve oyun kesintilerini azaltmak amacıyla alınan önlemleri onayladı.
Kurulun açıklamasına göre, Galler’de yapılan 140. IFAB Yıllık Genel Kurulu’nda taç atışları, kale vuruşları ve oyuncu değişikliklerinin hızlandırılması ile VAR kullanımına dair yeni düzenlemelerin 2026 FIFA Dünya Kupası’nda uygulanmasına karar verildi.
Autu geç kullanan takımın aleyhine korner verilecek.
VAR'ın alanı genişleyecek, sakatlanan kenarda bekleyecek.
