Futbolda Kurallar Değişiyor: Zaman Kaybının Önüne Geçmek İçin Kararlar Alındı

Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde tamamlanacak; süre aşıldığında oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takım bir kişi eksik oynayacak.

Maçın durmasına yol açan sakatlık sonrası kenara çıkan oyuncu da sahaya dönmeden önce bir dakika bekleyecek.

Buna ek olarak, hatalı kornerler ve ikinci sarı kart durumlarında VAR devreye girebilecek.