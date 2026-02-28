onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Futbolda Kurallar Değişiyor: Zaman Kaybının Önüne Geçmek İçin Kararlar Alındı

Futbolda Kurallar Değişiyor: Zaman Kaybının Önüne Geçmek İçin Kararlar Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2026 - 21:27

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıllık toplantısında maç temposunu artırmak ve oyun kesintilerini azaltmak amacıyla alınan önlemleri onayladı.

Kurulun açıklamasına göre, Galler’de yapılan 140. IFAB Yıllık Genel Kurulu’nda taç atışları, kale vuruşları ve oyuncu değişikliklerinin hızlandırılması ile VAR kullanımına dair yeni düzenlemelerin 2026 FIFA Dünya Kupası’nda uygulanmasına karar verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Autu geç kullanan takımın aleyhine korner verilecek.

Autu geç kullanan takımın aleyhine korner verilecek.

Karara göre hakemler, oyun temposunu korumak için kale vuruşları ve taç atışları sırasında 5 saniyelik geri sayım uygulayacak. Taç atışı süresi aşılırsa top rakip takıma verilecek; gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanacak.

VAR'ın alanı genişleyecek, sakatlanan kenarda bekleyecek.

VAR'ın alanı genişleyecek, sakatlanan kenarda bekleyecek.

Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde tamamlanacak; süre aşıldığında oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takım bir kişi eksik oynayacak.

Maçın durmasına yol açan sakatlık sonrası kenara çıkan oyuncu da sahaya dönmeden önce bir dakika bekleyecek.

Buna ek olarak, hatalı kornerler ve ikinci sarı kart durumlarında VAR devreye girebilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın