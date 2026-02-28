Yeni Trafik Kanunu'nda İlk Büyük Ceza Geldi: 303 Bin TL Ceza ve Trafikten Men
Karayolları Trafik Kanunu’ndaki yeni düzenleme 27 Şubat’ta yürürlüğe girdi ve yüz binlerce liralık ilk ceza Bursa’da uygulandı. İnegöl’de, ‘dur’ ihtarına uymayarak 5 kilometre kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Abdulgani H.’ye 263 bin lira ceza verildi. Motosikletin sahibi de 40 bin lira ceza aldı. Toplam ceza 303 bin lirayı bulurken, motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edildi.
Yeni dönemin en büyük cezalarından biri "dur" ihtarına uymamak
Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
Büyük para cezası ve trafikten men aldı.
