Yeni Trafik Kanunu'nda İlk Büyük Ceza Geldi: 303 Bin TL Ceza ve Trafikten Men

Polis ekipleri, kaçan sürücü Abdulgani H.’ye ‘dur’ ihtarına uymamaktan 200 bin lira, abart egzoz kullanmaktan 16 bin lira, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira olmak üzere toplam 263 bin lira idari para cezası uyguladı. Motosiklet sahibi Muhammed H.’ye ise 40 bin lira ceza kesildi. Böylece toplam ceza tutarı 303 bin liraya ulaştı.

Motosiklet, 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.