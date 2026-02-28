onedio
Yeni Trafik Kanunu'nda İlk Büyük Ceza Geldi: 303 Bin TL Ceza ve Trafikten Men

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2026 - 18:52

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki yeni düzenleme 27 Şubat’ta yürürlüğe girdi ve yüz binlerce liralık ilk ceza Bursa’da uygulandı. İnegöl’de, ‘dur’ ihtarına uymayarak 5 kilometre kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Abdulgani H.’ye 263 bin lira ceza verildi. Motosikletin sahibi de 40 bin lira ceza aldı. Toplam ceza 303 bin lirayı bulurken, motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edildi.

Yeni dönemin en büyük cezalarından biri "dur" ihtarına uymamak

Trafik cezalarını artıran düzenlemeleri de kapsayan Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmî Gazete’de yayımlanarak 27 Şubat’ta yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle gelen yüz binlerce liralık cezaların ilki Bursa’da uygulandı. İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi’nde yapılan denetimde, bir motosiklet sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin uyarılarına rağmen hızla uzaklaşan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından sürücü, motosikletini bırakarak yaya olarak kaçmayı başardı. Polis ekipleri, motosikletin plakasından sahibine ulaşarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen motosiklet sahibi Muhammed H., aracı kullanan kişinin 25 yaşındaki oğlu Abdulgani H. olduğunu açıkladı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Büyük para cezası ve trafikten men aldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücü Abdulgani H.’ye ‘dur’ ihtarına uymamaktan 200 bin lira, abart egzoz kullanmaktan 16 bin lira, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira olmak üzere toplam 263 bin lira idari para cezası uyguladı. Motosiklet sahibi Muhammed H.’ye ise 40 bin lira ceza kesildi. Böylece toplam ceza tutarı 303 bin liraya ulaştı.

Motosiklet, 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

