Sakarya’da Skandal Görüntüler: Otobüste Zorla Yer İstediği Engelli Gencin Kucağına Oturdu!

Sakarya'da akılalmaz görüntüler kaydedildi. Otobüse binen bir şahıs zorla yer istediği gencin üzerine oturdu. Ancak gencin engelli olduğu ve protez bacak kullandığı ortaya çıktı. Şahsın zorbalığı üzerine engelli olduğunu açıklamak zorunda kalan genç o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Genç ve şahıs arasında şu diyalog gerçekleşti:

Şahıs: “Çatlağım ben, akıllı değilim. Kalkıyor musun?”

Genç: “Kalk bir şey göstereceğim sana. Bakalım o zaman oturacak mısın? Dokun şuraya...”

Şahıs: “Söylesene, söylemezsen kaldırırım”

Genç: “Belki söylemek istemiyorum herkes içinde...”

Şahıs: “Söyleyeceksin, söylemezsen kalkacaksın”