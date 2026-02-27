onedio
Sakarya’da Skandal Görüntüler: Otobüste Zorla Yer İstediği Engelli Gencin Kucağına Oturdu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.02.2026 - 21:17

Sakarya'da bir şahıs bindiği otobüste bir gençten zorla yer istedi. Şahıs, yer vermediği gerekçesiyle gencin kucağına oturdu. Gencin engelli olduğu ve protez bacak kullandığı ortaya çıktı. Engelli genç o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak şahsa tepki gösterdi. '@sakaryasondakika' isimli hesabın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu, şahsa tepki yağdı. 

Sakarya'da bir kişi otobüste bir gençten zorla yer istedi. Şahıs, engelli olduğu ortaya çıkan engelli üzerine oturdu!

Sakarya'da akılalmaz görüntüler kaydedildi. Otobüse binen bir şahıs zorla yer istediği gencin üzerine oturdu. Ancak gencin engelli olduğu ve protez bacak kullandığı ortaya çıktı. Şahsın zorbalığı üzerine engelli olduğunu açıklamak zorunda kalan genç o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Genç ve şahıs arasında şu diyalog gerçekleşti:

Şahıs: “Çatlağım ben, akıllı değilim. Kalkıyor musun?”

Genç: “Kalk bir şey göstereceğim sana. Bakalım o zaman oturacak mısın? Dokun şuraya...”

Şahıs:  “Söylesene, söylemezsen kaldırırım”

Genç: “Belki söylemek istemiyorum herkes içinde...”

Şahıs: “Söyleyeceksin, söylemezsen kalkacaksın”

Söz konusu video gündem oldu. Şahsa tepki yağdı:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
