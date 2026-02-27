Sakarya’da Skandal Görüntüler: Otobüste Zorla Yer İstediği Engelli Gencin Kucağına Oturdu!

Sakarya'da bir şahıs bindiği otobüste bir gençten zorla yer istedi. Şahıs, yer vermediği gerekçesiyle gencin kucağına oturdu. Gencin engelli olduğu ve protez bacak kullandığı ortaya çıktı. Engelli genç o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak şahsa tepki gösterdi. '@sakaryasondakika' isimli hesabın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu, şahsa tepki yağdı.
Sakarya'da bir kişi otobüste bir gençten zorla yer istedi. Şahıs, engelli olduğu ortaya çıkan engelli üzerine oturdu!
Söz konusu video gündem oldu. Şahsa tepki yağdı:
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
