Ünlülerin Saatlerinin Hangi Servete Karşılık Geldiğini Gösteren Video Gündem Oldu
Yabancı ünlülerin taktığı lüks saatlerin fiyatlarını “hangi mala denk geliyor?” diyerek kıyaslayan video sosyal medyada gündem oldu. Ed Sheeran’dan Cristiano Ronaldo’ya kadar birçok ismin saatleri dudak uçuklattı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lüks saatler, özellikle dünyaca ünlü isimlerin vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortaya çıkan tablo ise servet değerinde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın