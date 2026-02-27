onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlülerin Saatlerinin Hangi Servete Karşılık Geldiğini Gösteren Video Gündem Oldu

Ünlülerin Saatlerinin Hangi Servete Karşılık Geldiğini Gösteren Video Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2026 - 13:47

Yabancı ünlülerin taktığı lüks saatlerin fiyatlarını “hangi mala denk geliyor?” diyerek kıyaslayan video sosyal medyada gündem oldu. Ed Sheeran’dan Cristiano Ronaldo’ya kadar birçok ismin saatleri dudak uçuklattı. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lüks saatler, özellikle dünyaca ünlü isimlerin vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alıyor.

Lüks saatler, özellikle dünyaca ünlü isimlerin vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alıyor.

Kimi kırmızı halıda, kimi sahnede, kimi de günlük hayatında milyon dolarlık saatlerle objektiflere yakalanıyor. Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, yabancı ünlülerin taktığı saatlerin fiyatlarını “hangi mala karşılık geliyor?” diyerek kıyasladı.

Ortaya çıkan tablo ise servet değerinde.

  • Ed Sheeran: 20.000 dolar değerindeki saati Hyundai Tucson otomobil fiyatına eş değer.

  • Will Smith: 360.000 dolar değerindeki saati lüks bir müstakil ev fiyatına eş değer.

  • Jake Paul: 500.000 dolar değerindeki saati lüks bir yelkenli tekne fiyatıyla eş değer.

  • Cristiano Ronaldo: 1.400.000 dolar değerindeki saati, özel bir jet fiyatına eş değer.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın