Galatasaray, Liverpool Maçında Reklam Panosuna Çarparak Sakatlanan Noa Lang İçin UEFA’ya Dava Açıyor

Karşılaşmanın 76. dakikasında sol kanatta topla buluşan Noa Lang son çizgiye inip ortasını açmak isterken top oyun alanın dışına çıktı. Pozisyonun devamında reklam panolarına çarpan Noa Lang kendisini yere bıraktı. Hollandalı yıldız sedye ile sahadan çıkmak zorunda kalırken yayıncı kuruluş ise Lang'ın parmağının koptuğunu ifade etti.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool maçında reklam panosuna çarparak sakatlanan Noa Lang için, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e açıklama yaptı.

Yazgan açıklamasında, 'Maç sonrasında UEFA Temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.