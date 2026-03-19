onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray, Liverpool Maçında Reklam Panosuna Çarparak Sakatlanan Noa Lang İçin UEFA’ya Dava Açıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2026 - 11:39

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool maçında reklam panosuna çarparak sakatlanan Noa Lang için HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yazgan, 'Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. UEFA'ya tazminat davası açacağız' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmanın 76. dakikasında sol kanatta topla buluşan Noa Lang son çizgiye inip ortasını açmak isterken top oyun alanın dışına çıktı. Pozisyonun devamında reklam panolarına çarpan Noa Lang kendisini yere bıraktı. Hollandalı yıldız sedye ile sahadan çıkmak zorunda kalırken yayıncı kuruluş ise Lang'ın parmağının koptuğunu ifade etti.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool maçında reklam panosuna çarparak sakatlanan Noa Lang için, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e açıklama yaptı.

Yazgan açıklamasında, 'Maç sonrasında UEFA Temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
6
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın