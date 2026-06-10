Türkiye'yi Bekleyen Gizli Tehlike: Ünlü Meteorolog Üç Bölgeyi İşaret Ederek Acil Durum Çağrısı Yaptı
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ya...
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, rekor sıcaklıkların beklendiği bu yaz aylarında Türkiye'yi 'süper hücre' adı verilen ani ve yıkıcı fırtınalara karşı uyardı. Özellikle İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerini tehdit eden, önceden tahmini oldukça güç olan bu yerel doğa olayları; aniden bastıran şiddetli yağış, iri dolu ve hortumlara neden olarak ciddi can ile mal kayıplarına yol açabiliyor.
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Türkiye genelinde yaz mevsimiyle birlikte termometrelerin mevsim normallerinin çok üzerine çıkması beklenirken, uzmanlardan sadece aşırı sıcaklara değil, bu sıcakların doğuracağı ani felaketlere karşı da peş peşe uyarılar geliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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