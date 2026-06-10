Türkiye'yi Bekleyen Gizli Tehlike: Ünlü Meteorolog Üç Bölgeyi İşaret Ederek Acil Durum Çağrısı Yaptı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yükselen sıcaklık değerlerinin doğadaki dengeleri değiştirerek yepyeni tehlikelere kapı araladığını belirtti. Bu yıl hava şartlarına bağlı olarak gelişen doğal afetlerin geçtiğimiz yıllara oranla çok daha sık yaşanacağını vurgulayan Şen, en büyük tehdidin ise halk arasında 'süper hücre' olarak bilinen hava olayları olacağının altını çizdi.

Süper hücre, temelde on kilometre gibi muazzam bir kalınlığa ulaşabilen ve 'kümülonimbus' adı verilen devasa fırtına bulutlarından oluşuyor. Gök gürültüsü, yoğun yıldırım ve bir anda boşalan şiddetli yağışlarla karakterize olan bu oluşumlar, geniş bölgeleri etkisi altına alan klasik yağmurlu hava dalgalarından oldukça farklı çalışıyor. Herhangi bir büyük hava sistemine bağlı olmadan, tamamen o anki yerel coğrafi şartlar ve zemin seviyesindeki aşırı ısınmanın birleşmesiyle aniden doğuyorlar. Etrafta hiçbir yağış belirtisi yokken, tek başına ortaya çıkan dev bir bulut kütlesi tüm yükünü, üstelik iri dolu taneleriyle birlikte dar bir alana saniyeler içinde bırakabiliyor. Bu durumun ne kadar yıkıcı olabileceği ise geçtiğimiz günlerde Niğde'de acı bir şekilde tecrübe edildi; aniden bastıran benzer bir yerel afette bir kişi hayatını kaybederken dört kişi de yaralandı.

Bu tehlikeli fırtına bulutlarının beslendiği iki temel kaynak bulunuyor: Yüksek nem ve aşırı sıcaklık. Yeryüzüne yakın bölgelerdeki hava ne kadar çok ısınırsa ve çevrede, özellikle denizden taşınan yoğun bir nem dalgası varsa, süper hücrelerin oluşma ihtimali de o derece artıyor. İçinde bulunduğumuz yaz döneminde kavurucu sıcakların rekor kırması beklendiği için bu dev fırtına bulutlarının oluşumu için en ideal ortam da kendiliğinden hazırlanmış oluyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in analizlerine göre, bu yaz söz konusu tehlikeden en çok etkilenecek yerlerin başında İç Ege, İç Anadolu ve özellikle Orta ile Batı Karadeniz kesimleri geliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, aniden kararan gökyüzüne ve tekil dev bulut kütlelerine karşı çok daha hazırlıklı olması gerekiyor.

Süper hücrelerle mücadeledeki en büyük zorluk ise bu felaketlerin önceden tahmin edilmesinin neredeyse imkansız olması. Devasa meteorolojik sistemlerin aksine, bu tekil fırtına bulutlarının tam olarak ne zaman, hangi ilçede veya mahallede patlak vereceğini günler öncesinden bilmek bilimsel olarak mümkün görünmüyor. Bu nedenle vatandaşlara düşen en büyük görev, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan anlık sağanak ve fırtına uyarılarını mobil cihazlarından veya yayın organlarından saniye saniye takip etmek. Uzmanlar, sıcak ve bunaltıcı bir günün ortasında aniden verilen 'yerel kuvvetli yağış' alarmlarının kesinlikle ciddiye alınması gerektiğini, bu sayede olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebileceğini hatırlatıyor.