Yargıtay'dan Tüm Çalışanlara Müjde: Yıllık İzin Kullanırken Hafta Sonuna Denk Gelen Günler İçin Emsal Karar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal bir karara imza atarak, yıllık ücretli izin süresine denk gelen hafta tatillerinin izinden düşülemeyeceğine hükmetti. İş Kanunu kapsamında çalışanların haklarını koruyan bu karar, eksik kullandırılan izinlerin tespitini ve bakiye günlerin korunmasını güvence altına alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen milyonlarca kişiyi rahatlatacak nihai karar Yargıtay'dan geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın