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Yargıtay'dan Tüm Çalışanlara Müjde: Yıllık İzin Kullanırken Hafta Sonuna Denk Gelen Günler İçin Emsal Karar

Yargıtay'dan Tüm Çalışanlara Müjde: Yıllık İzin Kullanırken Hafta Sonuna Denk Gelen Günler İçin Emsal Karar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2026 - 09:06
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal bir karara imza atarak, yıllık ücretli izin süresine denk gelen hafta tatillerinin izinden düşülemeyeceğine hükmetti. İş Kanunu kapsamında çalışanların haklarını koruyan bu karar, eksik kullandırılan izinlerin tespitini ve bakiye günlerin korunmasını güvence altına alıyor.

Kaynak: NTV

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Türkiye'de 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen milyonlarca kişiyi rahatlatacak nihai karar Yargıtay'dan geldi.

Türkiye'de 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen milyonlarca kişiyi rahatlatacak nihai karar Yargıtay'dan geldi.

Yüksek Mahkeme, işçilerin en temel haklarından biri olan yıllık ücretli izin kullanımlarında, takvime rastlayan hafta tatili günlerinin toplam izin hakkından eksiltilemeyeceğini kesin bir dille karara bağladı. Sahada bazı işverenler tarafından suistimal edilen ve işçi aleyhine uygulanan bu durum, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz istemini karara bağlamasıyla netliğe kavuştu. Alınan bu emsal karar sayesinde, dinlenme günleri yıllık izne denk gelen çalışanlar, bu günleri kaybetmeyip bakiye izin hakkı olarak saklamaya devam edecek.

Söz konusu uyuşmazlığın detaylarında, işveren kayıtlarında toplam 28 gün yıllık izin kullanmış gibi gösterilen bir işçinin dosyası ele alındı. Mahkeme heyeti, iki farklı döneme yayılan bu 28 günlük sürenin içerisine tam dört günlük hafta tatilinin dahil edildiğini saptadı. İşyerindeki haftanın altı günü çalışma düzenini baz alarak yasal dinlenme süresini haftada bir gün olarak kabul eden Yargıtay, işçinin gerçekte sadece 24 gün izne çıktığına hükmetti. Ortaya çıkan bu tablo neticesinde, işçinin hanesine yazılan dört günlük sürenin henüz kullanılmamış yasal bir hak olduğu ve çalışanın bu günlerin ücretini almaya hak kazandığı tescillendi.

Kararın temel hukuki dayanağını ise yasanın izin hesaplama kriterlerini belirleyen 56. maddesinin 5. fıkrası oluşturdu. İlgili madde, izin takvimine denk düşen ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinin yıllık izinden eritilemeyeceğini çok açık bir şekilde ifade ediyor. Yargıtay heyeti ayrıca, personelin yıllık izin haklarını eksiksiz kullandığını ispat etme yükümlülüğünün tamamen patronlarda, yani işverende olduğunun altını çizdi. Mahkemenin dikkat çektiği bir diğer kritik detay ise kullanılamayan bu izin günlerinin nakdi bir alacağa, yani ücrete dönüşebilmesi için işçi ile işveren arasındaki iş akdinin feshedilmiş olması gerekliliği oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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