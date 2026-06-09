Ders Müfredatları Değişecek! Türk Dünyasında Eğitimde Yeni Dönemi Bakan Açıkladı: Ortak Ders Kitapları Geliyor

Dostluk Evi'nin ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bakanları 9. Toplantısı'nda, üye ülkeler arasındaki ortak eğitim vizyonuna dair önemli kararlar imza altına alındı. Toplantının en dikkat çekici açıklamalarından biri, Türk coğrafyasının kültürel bütünlüğünü sağlayacak olan ortak müfredat çalışmalarında gelinen son noktaydı.

Zirvede konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk dünyasını birbirine daha da yakınlaştıracak olan ortak tarih, coğrafya ve edebiyat ders kitaplarının hazırlık sürecinin tamamen bittiğini duyurdu. Bu adımın sahaya yansımalarını da paylaşan Bakan Tekin, geride bıraktığımız eğitim döneminde Türkiye genelinde 150 bine yakın öğrencinin bu özel dersleri seçmeli olarak müfredatlarına eklediğini ifade etti. Bakan Tekin'in gündeminde sadece geçmiş ve kültürel miras değil, geleceğin teknolojileri de vardı. Önümüzdeki süreçte yapay zeka alanında Türk devletlerinin ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, Türkiye olarak bilgi birikimlerini paylaşmaya ve kardeş ülkelerin deneyimlerinden yararlanmaya son derece açık olduklarını vurguladı.

Eğitim zirvesinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından ortak bir sonuç bildirgesi de kamuoyu ile paylaşıldı. Bu bildirgeye göre, teşkilata üye ülkeler arasında öğrenci ve öğretmen değişim programlarına hız verilecek. Aynı zamanda yükseköğretimde ortak çalışma mekanizmaları kurularak ülkelerin dijital eğitim sistemlerinin altyapıları karşılıklı olarak güçlendirilecek.

Zirvenin üniversiteler düzeyindeki yansımalarını ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar değerlendirdi. Türkiye'nin TDT üyesi ülkelerle akademik entegrasyona verdiği öneme dikkat çeken Özvar, mevcut ortak üniversite projelerinin kusursuz bir şekilde işlediğini belirtti. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin başarılı faaliyetlerine, bu yıl eğitim hayatına başlayan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin de güçlü bir şekilde eklendiğini ifade etti.

Eğitim diplomasisinin sahaya yansıyan en somut ve yeni adımlarından birini de yine YÖK Başkanı paylaştı. Özvar, iki ülke arasındaki akademik köprüleri daha da sağlamlaştıracak bir hamle olarak, Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Gazi Üniversitesinin Güney Kazakistan'da bir şube açmak için karar aldığını ve çalışmaların başladığını sözlerine ekledi.