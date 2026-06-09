Ders Müfredatları Değişecek! Türk Dünyasında Eğitimde Yeni Dönemi Bakan Açıkladı: Ortak Ders Kitapları Geliyor
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Kazakistan'da bir araya gelen Türk Devletleri Teşkilatı eğitim bakanları, eğitim ve yükseköğretimde entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ortak ders kitaplarının müjdesini verirken, YÖK Başkanı Erol Özvar Gazi Üniversitesinin Kazakistan'da şube açacağını duyurdu.
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Türk dünyasının eğitim alanındaki iş birliği, Kazakistan'ın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenen kritik bir zirveyle yeni bir boyuta taşındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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