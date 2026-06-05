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Gündemi Kaçırmamak İçin Siz de Onedio'yu Tercih Edilen Kaynaklar Listesine Ekleyebilirsiniz

Gündemi Kaçırmamak İçin Siz de Onedio'yu Tercih Edilen Kaynaklar Listesine Ekleyebilirsiniz

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.06.2026 - 14:28
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Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yıllardır 'Türkiye'nin ilk ve tek sosyal içerik sitesi' mottosuyla okuyucularıyla buluşan ve gündeme dair görülmeyen detayları, en çok konuşulan olayları ziyaretçisine kendine has diliyle sunan Onedio.com'u siz de takip listenize ekleyebilirsiniz.

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Google'ın kişiselleştirilebilir "tercih edilen kaynaklar" özelliğiyle Onedio'yu öne çıkarabilirsiniz.

Google'ın kişiselleştirilebilir "tercih edilen kaynaklar" özelliğiyle Onedio'yu öne çıkarabilirsiniz.

Bunun için linke tıklayarak tercih sayfasına ulaşabilir ve Onedio.com yazdıktan sonra sağdaki kutucuğu işaretleyerek kendi listenizde öne çıkarabilirsiniz.

Başka bir yöntem de Google'a bir haber arattığınızda "En çok okunan haberler" kutusuna tıklamak.

Başka bir yöntem de Google'a bir haber arattığınızda "En çok okunan haberler" kutusuna tıklamak.

İlk yöntemdeki gibi gelen sayfadaki satıra Onedio.com yazıp yandaki kutucuğu işaretleyerek de haber akışınızı kişiselleştirip Onedio içeriklerini ve haberlerini kendi sayfanızda öne çıkarabilirsiniz. 

Böylece arama sayfasında tuzak haberler arasında kaybolmak veya yanlış yönlendiren başlıklarla zaman kaybetmek yerine Onedio'nun haber ve içeriklerine doğrudan ulaşabilirsiniz.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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