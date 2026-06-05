Gündemi Kaçırmamak İçin Siz de Onedio'yu Tercih Edilen Kaynaklar Listesine Ekleyebilirsiniz
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıllardır 'Türkiye'nin ilk ve tek sosyal içerik sitesi' mottosuyla okuyucularıyla buluşan ve gündeme dair görülmeyen detayları, en çok konuşulan olayları ziyaretçisine kendine has diliyle sunan Onedio.com'u siz de takip listenize ekleyebilirsiniz.
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Google'ın kişiselleştirilebilir "tercih edilen kaynaklar" özelliğiyle Onedio'yu öne çıkarabilirsiniz.
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Başka bir yöntem de Google'a bir haber arattığınızda "En çok okunan haberler" kutusuna tıklamak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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