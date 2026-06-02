Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Kararı Milli Eğitim Bakanlığı Açıkladı: 12 Haziran’da Okullar Tatil

Milli Eğitim Bakanlığı, A Milli Futbol Takımımızın 14 Haziran'da çıkacağı kritik karşılaşma nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihini 13 Haziran'a kaydırdı. Bu kritik değişikliğin ardından, sınavın en sağlıklı koşullarda yapılabilmesi amacıyla 12 Haziran Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir günlüğüne ara verileceği açıklandı.

Sınav merkezlerinin fiziki olarak kusursuz hale getirilmesi için ülke genelinde yoğun bir hazırlık süreci başlarken, Bakanlık tarafından yayımlanan son genelgeyle öğretmenlerin durumu da netlik kazandı. Okullardaki düzenlemelerin ve koordinasyonun dışında kalan tüm öğretmenler, okulların kapalı olduğu cuma gününde tam gün idari izinli kabul edilecek. Alınan bu kararla birlikte, hem eğitim kurumları hafta sonu gerçekleşecek büyük sınava eksiksiz şekilde hazırlanacak hem de öğrenciler ve öğretmenler sınav ile maç heyecanı öncesinde dinlenme fırsatı yakalayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 3 Nisan tarihinde LGS sınavındaki değişiklik hakkında resmi sitesinden şu duyuruyu yapmıştı:

“Bakanlığımızca daha önce paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.

Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.

Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.

Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır.

Diğer yandan öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Öğrencilerimizin emek ve gayretlerinin karşılığını en sağlıklı ve güvenli koşullarda alabilmeleri için süreç Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz.”