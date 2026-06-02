article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Axios: “Donald Trump, Telefonda Netanyahu’ya Sinirlenerek ‘Kahrolası Deli’ Dedi"

Axios: “Donald Trump, Telefonda Netanyahu’ya Sinirlenerek ‘Kahrolası Deli’ Dedi"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2026 - 07:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Lübnan’la gerilimi tırmandırdığı için sinirlenerek 'kahrolası deli' dediği öne sürüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Üst düzey ABD’li yetkililere dayandırılan habere göre; Trump, Lübnan’la gerilimi tırmandırdığı için Netanyahu’ya sinirlendi. Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarının farkında olduğunu ve İsrail’in karşılık verme hakkının bulunduğunu belirten Trump, buna rağmen İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) son günlerde Lübnan’da orantısız bir şekilde güç kullandığını ifade etti. Bu durumun İran’la ateşkesi uzatma çabalarını zorlaştırdığına dikkat çeken Trump’ın Netanyahu’ya 'Sen kahrolası bir delisin' dediği iddia edildi. Trump’ın ayrıca, Netanyahu’ya hakkındaki yolsuzluk davasını ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un kendisini affetmesi için yaptığı çağrıları hatırlatarak, 'Ben olmasaydım hapiste olurdun. Arkanı kolluyorum. Herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail’den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?' dediği aktarıldı. Netanyahu’nun ise, 'Tamam, tamam, her şeyin yolunda olduğundan emin olun' yanıtını verdiği belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden habere konu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trump, Netanyahu ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından, 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut’a asker gönderilmeyecek ve yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi' demişti. Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de temas kurduğunu aktaran Trump, 'Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak' ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ise Trump’ın Lübnan’daki çatışmaların durdurulacağı yönündeki açıklamasına rağmen saldırıların devam edeceğini ifade etmişti. Netanyahu, 'Bu akşam Başkan Trump ile görüştüm ve ona, Hizbullah şehirlerimize ve vatandaşlarımıza saldırmayı bırakmazsa İsrail'in Beyrut'taki hedefleri vuracağını söyledim. Bu tutumumuz değişmedi. Buna paralel olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde planlandığı gibi operasyonlarına devam edecek' demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın