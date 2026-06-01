Tolga Akış'tan Olay Yaratan "Manifest Sözleşme Şartları" Hakkında Net Açıklama!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.06.2026 - 23:20
Son dönemin en hızlı yükselen müzik gruplarından Manifest, bu kez şarkılarıyla değil sosyal medyada yayılan sözleşme iddialarıyla gündeme geldi. Grup üyelerinin gelir paylaşımından özel hayatlarına kadar uzanan ve görenleri şaşkına çeviren maddeler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada saatler boyunca konuşulan iddialar büyürken gözler grubun kurucusu Tolga Akış'a çevrildi. Beklenen açıklama gecikmedi. Akış, gündem olan maddelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek konu hakkında net bir açıklama yaptı ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son bir yıl içinde Türkiye'de müzik dünyasında en hızlı yükselen oluşumlardan biri hiç şüphesiz Manifest oldu.

Tolga Akış ve Hypers New Media tarafından hayata geçirilen BIG5 Türkiye yarışmasıyla kurulan grup, başlangıçta birçok kişi tarafından yalnızca bir dijital proje olarak görülse de kısa sürede bunun çok ötesine geçti. Aylar süren yarışma maratonunun ardından seçilen Sueda, Mina, Hilal, Zeynep, Esin ve Lidya, yalnızca bir müzik grubunun üyeleri değil, aynı zamanda yeni neslin en çok konuşulan genç yıldızlarından biri haline geldi.

Manifest'in yükselişi aslında Türkiye'de uzun yıllardır hissedilen bir boşluğu da doldurdu. Birçok müziksever, grubun başarısını Hepsi'den sonra ilk kez bir kız grubunun bu kadar geniş kitlelere ulaşabilmesine bağlıyor. Çıkardıkları her şarkının milyonlarca dinlenmeye ulaşması, sosyal medyada gündem olmaları, konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi ve hayran kitlesinin her geçen gün büyümesi de bunun en büyük göstergeleri arasında yer alıyor. Özellikle gençler arasında ciddi bir etki yaratan grup, yalnızca TikTok ve Instagram kuşağına değil; çocuklardan yetişkinlere kadar oldukça geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Son aylarda verdikleri konserler, gerçekleştirdikleri marka iş birlikleri ve sahne performansları da sık sık konuşuldu. Ülker Arena'da sahneye çıktıkları geceler büyük ilgi görürken, grubun uluslararası projeler için görüşmeler yaptığı ve global ölçekte büyüme hedefi taşıdığı da gündeme gelmişti. Kısacası Manifest bugün yalnızca bir müzik grubu değil; Türkiye'de yeniden canlanan kız grubu kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri olarak görülüyor. Tam da bu nedenle grup hakkında ortaya atılan her iddia kısa sürede büyük yankı uyandırıyor.

Son birkaç saattir sosyal medyada konuşulan konu da tam olarak buydu.

'Manifest sözleşme şartları' başlığıyla yayılan bazı maddeler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılmaya başladı. İddialarda yer alan şartlar ise görenlerin ağzını açık bırakacak türdendi.

Paylaşılan metinlere göre elde edilen gelirin yalnızca yüzde 30'u Manifest üyelerine veriliyor, kalan yüzde 70'lik kısım ise Tolga Akış'a ait oluyordu. Bunun yanında sahne giderlerinin kızların yüzde 30'luk payından düşüleceği, sahnede giyilen kıyafetlerin ücretinin de grup üyeleri tarafından karşılanacağı öne sürülüyordu.

Ancak asıl dikkat çeken maddeler bunlar değildi. İddialara göre grup üyelerinin Tolga Akış'tan izin almadan evden çıkması yasaktı. Yine aynı şekilde Tolga Akış'ın izni olmadan erkek arkadaşlarıyla görüşemeyecekleri, 10 yıl boyunca sosyal medya hesaplarından kendi iradeleriyle reklam paylaşamayacakları ve gruptan ayrılmak isteyenlerin kişi başı 45 milyon 800 bin TL ödeme yapmak zorunda kalacakları da ileri sürülüyordu.

İddialar kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Birçok kişi maddelerin gerçek olamayacak kadar sert olduğunu söylerken, bazı kullanıcılar ise eğer doğruysa bu şartların oldukça ağır ve kısıtlayıcı olduğunu dile getirdi. Özellikle genç yaşta kariyerlerinin başındaki altı genç kadının böyle kurallarla karşı karşıya kalabileceği fikri, sosyal medyada geniş yankı buldu. Konu büyüdükçe büyüdü ve gözler doğrudan Manifest'in kurucusu Tolga Akış'a çevrildi.

Sosyal medyada saatler boyunca konuşulan iddiaların ardından beklenen açıklama gecikmedi.

Manifest projesinin mimarı Tolga Akış, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu maddelere doğrudan yanıt verdi.

Akış paylaşımında, internette dolaşan metnin gerçeği yansıtmadığını açık bir dille ifade etti. Ünlü yapımcı ve içerik üreticisi, söz konusu maddelerin tamamen uydurma olduğunu belirterek hukuki sürecin de başlatıldığını duyurdu.

Tolga Akış açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Sosyal medyada dolaşan 'Manifest sözleşme şartları' adı altındaki haber tamamen uydurma maddelerden, sanırım birilerinin eğlenmek için yazdığı bir haber olup, tabii ki gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli hukuki işlemler tarafımızca başlatılmıştır.'

Açıklama kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, gün boyunca konuşulan maddelerin doğruluğuna ilişkin tartışmalar da yeni bir boyut kazandı. Akış'ın paylaşımıyla birlikte söz konusu metnin resmi bir belge olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklama ilk kez doğrudan kaynak tarafından yapılmış oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
