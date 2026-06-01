Tolga Akış'tan Olay Yaratan "Manifest Sözleşme Şartları" Hakkında Net Açıklama!

Tolga Akış ve Hypers New Media tarafından hayata geçirilen BIG5 Türkiye yarışmasıyla kurulan grup, başlangıçta birçok kişi tarafından yalnızca bir dijital proje olarak görülse de kısa sürede bunun çok ötesine geçti. Aylar süren yarışma maratonunun ardından seçilen Sueda, Mina, Hilal, Zeynep, Esin ve Lidya, yalnızca bir müzik grubunun üyeleri değil, aynı zamanda yeni neslin en çok konuşulan genç yıldızlarından biri haline geldi.

Manifest'in yükselişi aslında Türkiye'de uzun yıllardır hissedilen bir boşluğu da doldurdu. Birçok müziksever, grubun başarısını Hepsi'den sonra ilk kez bir kız grubunun bu kadar geniş kitlelere ulaşabilmesine bağlıyor. Çıkardıkları her şarkının milyonlarca dinlenmeye ulaşması, sosyal medyada gündem olmaları, konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi ve hayran kitlesinin her geçen gün büyümesi de bunun en büyük göstergeleri arasında yer alıyor. Özellikle gençler arasında ciddi bir etki yaratan grup, yalnızca TikTok ve Instagram kuşağına değil; çocuklardan yetişkinlere kadar oldukça geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Son aylarda verdikleri konserler, gerçekleştirdikleri marka iş birlikleri ve sahne performansları da sık sık konuşuldu. Ülker Arena'da sahneye çıktıkları geceler büyük ilgi görürken, grubun uluslararası projeler için görüşmeler yaptığı ve global ölçekte büyüme hedefi taşıdığı da gündeme gelmişti. Kısacası Manifest bugün yalnızca bir müzik grubu değil; Türkiye'de yeniden canlanan kız grubu kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri olarak görülüyor. Tam da bu nedenle grup hakkında ortaya atılan her iddia kısa sürede büyük yankı uyandırıyor.