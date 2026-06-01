Çamaşır Makinesi Ayarları İçin Uyarı: Bu Sıcaklıkta Yıkamak Faturayı Artırıyor Olabilir

Dr. Van Tulleken'e göre çamaşır makinelerindeki 90 derece programı, mikroorganizmaların büyük bölümünü yok etse de kıyafetlere zarar verebiliyor ve yüksek enerji tüketimine neden oluyor.

Uzman isim, bu sıcaklığın neredeyse kaynatma seviyesine ulaştığını belirterek, günlük kullanım için gereksiz olduğunu ifade etti. Özellikle havlu ve nevresim gibi ürünler dışında sık tercih edilmesinin ekonomik olmadığını vurguladı.Hastalık Dönemlerinde 60 Dereceyi Öneriyor

Evde norovirüs gibi bulaşıcı bir enfeksiyonun dolaştığı durumlarda ise 60 derecelik yıkamanın etkili olabileceğini söyleyen doktor, deterjan ve mekanik temizleme etkisiyle birlikte bazı zararlı mikroorganizmaların bu sıcaklıkta yok edilebildiğini belirtti.“40 Derece Ne Tam Soğuk Ne Tam Sıcak”

Dr. Van Tulleken'in eleştirdiği bir diğer ayar ise 40 derece oldu. Uzman, bu programın 'enerji tasarrufu sağlayacak kadar düşük, mikropları öldürecek kadar da yüksek olmadığını' savundu.

Bunun yerine kullanıcıların ihtiyaçlarına göre daha düşük veya daha yüksek sıcaklıkları tercih etmelerini önerdi.30 Derece Yıkama Daha Ekonomik

Uzman doktora göre 30 derecelik program, günlük çamaşırların büyük bölümü için yeterli temizlik sağlıyor. Ayrıca 40 dereceden 30 dereceye geçmenin enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 40'a varan tasarruf sağlayabileceğini söyledi.

Düşük sıcaklıklarda etkili çalışabilen deterjanların tercih edilmesi gerektiğini de ekledi.En Çok Tercih Ettiği Ayar: 20 Derece

Kendi kullanım alışkanlıklarından da bahseden Dr. Van Tulleken, spor kıyafetleri dışında hemen her şeyi 20 derecede yıkadığını açıkladı. Uzman, bu sıcaklığın tercih edilmesinin enerji maliyetlerini yüzde 62'ye kadar azaltabileceğini öne sürdü.