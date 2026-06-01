Çamaşır Makinesi Ayarları İçin Uyarı: Bu Sıcaklıkta Yıkamak Faturayı Artırıyor Olabilir

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 22:49
Uzmanlar, çamaşır makinesi kullanımında yapılan bazı sıcaklık tercihlerinin hem enerji tüketimini artırabileceğine hem de kıyafetlerin ömrünü kısaltabileceğine dikkat çekiyor. Yanlış program seçiminin yalnızca temizlik performansını değil, aylık elektrik faturalarını da doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor. Doğru ayarın seçilmesi ise hem tasarruf hem de hijyen açısından kritik görülüyor.

Çamaşır makinelerinde sık kullanılan bazı sıcaklık ayarlarının hem enerji tüketimini artırdığı hem de beklenen hijyen seviyesini sağlamadığı öne sürüldü.

İngiliz televizyon doktoru Dr. Xand van Tulleken, özellikle 40 ve 90 derece programları konusunda tüketicileri uyardı.

Sık sık çamaşır yıkayan milyonlarca kişi için doğru sıcaklık ayarını seçmek yalnızca kıyafetlerin ömrünü değil, enerji faturalarını da doğrudan etkileyebiliyor. BBC Morning Live programında konuşan Dr. Xand van Tulleken, çamaşır makinelerinde yaygın olarak kullanılan bazı programların gereksiz maliyet oluşturduğunu belirtti.

90 Dereceye Dikkat Çekti

Dr. Van Tulleken'e göre çamaşır makinelerindeki 90 derece programı, mikroorganizmaların büyük bölümünü yok etse de kıyafetlere zarar verebiliyor ve yüksek enerji tüketimine neden oluyor.

Uzman isim, bu sıcaklığın neredeyse kaynatma seviyesine ulaştığını belirterek, günlük kullanım için gereksiz olduğunu ifade etti. Özellikle havlu ve nevresim gibi ürünler dışında sık tercih edilmesinin ekonomik olmadığını vurguladı.Hastalık Dönemlerinde 60 Dereceyi Öneriyor

Evde norovirüs gibi bulaşıcı bir enfeksiyonun dolaştığı durumlarda ise 60 derecelik yıkamanın etkili olabileceğini söyleyen doktor, deterjan ve mekanik temizleme etkisiyle birlikte bazı zararlı mikroorganizmaların bu sıcaklıkta yok edilebildiğini belirtti.“40 Derece Ne Tam Soğuk Ne Tam Sıcak

Dr. Van Tulleken'in eleştirdiği bir diğer ayar ise 40 derece oldu. Uzman, bu programın 'enerji tasarrufu sağlayacak kadar düşük, mikropları öldürecek kadar da yüksek olmadığını' savundu.

Bunun yerine kullanıcıların ihtiyaçlarına göre daha düşük veya daha yüksek sıcaklıkları tercih etmelerini önerdi.30 Derece Yıkama Daha Ekonomik

Uzman doktora göre 30 derecelik program, günlük çamaşırların büyük bölümü için yeterli temizlik sağlıyor. Ayrıca 40 dereceden 30 dereceye geçmenin enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 40'a varan tasarruf sağlayabileceğini söyledi.

Düşük sıcaklıklarda etkili çalışabilen deterjanların tercih edilmesi gerektiğini de ekledi.En Çok Tercih Ettiği Ayar: 20 Derece

Kendi kullanım alışkanlıklarından da bahseden Dr. Van Tulleken, spor kıyafetleri dışında hemen her şeyi 20 derecede yıkadığını açıkladı. Uzman, bu sıcaklığın tercih edilmesinin enerji maliyetlerini yüzde 62'ye kadar azaltabileceğini öne sürdü.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
