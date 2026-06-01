6 Bin Plastik Şişeyle Çöl Evleri İnşa Edildi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 20:59
Cezayir’deki Sahra mülteci kamplarında, plastik atıklar sıra dışı bir konut projesiyle yeniden değerlendirildi. Mühendis Tateh Lehbib Breica’nın geliştirdiği yöntemde binlerce plastik şişe kumla doldurularak dayanıklı evlere dönüştürüldü. Proje, hem barınma ihtiyacına çözüm sundu hem de çevresel atık sorununa dikkat çekti.

Cezayir’deki Sahra (Sahravi) mülteci kamplarında, plastik atıkları barınma ihtiyacına dönüştüren dikkat çekici bir konut projesi hayata geçirildi.

Mühendis Tateh Lehbib Breica tarafından geliştirilen yöntem, 6 bin atık plastik şişenin kumla doldurularak çöl koşullarına dayanıklı evlerin inşasında kullanılmasıyla uygulamaya kondu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) desteği ve yerel toplulukların katılımıyla yürütülen proje, Tinduf yakınlarındaki kamplarda yaşayan mülteciler için yeni yaşam alanları oluşturdu. Bölgedeki kerpiç yapıların özellikle yoğun yağışlarda zarar görmesi, daha dayanıklı alternatif arayışını beraberinde getirdi.

Breica’nın geliştirdiği sistemde plastik şişeler, kum ve samanla doldurularak yapı bloklarına dönüştürüldü.

Yaklaşık 6 bin şişe kullanılarak oluşturulan dairesel planlı evlerin duvarları, üst üste yerleştirilen bu dolgu malzemeleriyle inşa edildi; ardından çimento ve kireçle kaplanarak güçlendirildi. Yüzeylerin güneş ışığını yansıtması ve ısı emilimini azaltması amacıyla yapılar beyaza boyandı.

Dairesel mimari tercihinin, Sahra Çölü’nde etkili olan güçlü rüzgârlara karşı yapısal dayanıklılığı artırdığı belirtiliyor. Kalın duvarlar ise hem kum fırtınalarına hem de yağış kaynaklı su sızıntılarına karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda proje, bölgede biriken plastik atıkların geri dönüşüm yoluyla değerlendirilmesine de katkı sunuyor.

İnşaat süreci, kamplarda yaşayan mültecilerin de aktif katılımıyla yürütüldü. Şişelerin toplanması, doldurulması ve yapı elemanlarına dönüştürülmesi kolektif bir emekle gerçekleştirildi. Başlangıçta 25 konut olarak planlanan proje, kaynakların verimli kullanılmasıyla 27 konuta ulaştı ve yaklaşık 50 kişinin barınma ihtiyacına çözüm sağladı.

BM verilerine göre, Sahra’daki mülteci kamplarında yaklaşık 173 bini aşkın kişi uzun süredir insani yardım koşullarında yaşamını sürdürüyor. Uygulanan bu yöntem, bölgedeki konut krizine kalıcı bir çözüm iddiası taşımaktan ziyade, zorlu iklim koşulları altında geliştirilebilecek yerel ve düşük maliyetli alternatiflere örnek olarak değerlendiriliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
