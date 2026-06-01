6 Bin Plastik Şişeyle Çöl Evleri İnşa Edildi

Yaklaşık 6 bin şişe kullanılarak oluşturulan dairesel planlı evlerin duvarları, üst üste yerleştirilen bu dolgu malzemeleriyle inşa edildi; ardından çimento ve kireçle kaplanarak güçlendirildi. Yüzeylerin güneş ışığını yansıtması ve ısı emilimini azaltması amacıyla yapılar beyaza boyandı.

Dairesel mimari tercihinin, Sahra Çölü’nde etkili olan güçlü rüzgârlara karşı yapısal dayanıklılığı artırdığı belirtiliyor. Kalın duvarlar ise hem kum fırtınalarına hem de yağış kaynaklı su sızıntılarına karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda proje, bölgede biriken plastik atıkların geri dönüşüm yoluyla değerlendirilmesine de katkı sunuyor.

İnşaat süreci, kamplarda yaşayan mültecilerin de aktif katılımıyla yürütüldü. Şişelerin toplanması, doldurulması ve yapı elemanlarına dönüştürülmesi kolektif bir emekle gerçekleştirildi. Başlangıçta 25 konut olarak planlanan proje, kaynakların verimli kullanılmasıyla 27 konuta ulaştı ve yaklaşık 50 kişinin barınma ihtiyacına çözüm sağladı.

BM verilerine göre, Sahra’daki mülteci kamplarında yaklaşık 173 bini aşkın kişi uzun süredir insani yardım koşullarında yaşamını sürdürüyor. Uygulanan bu yöntem, bölgedeki konut krizine kalıcı bir çözüm iddiası taşımaktan ziyade, zorlu iklim koşulları altında geliştirilebilecek yerel ve düşük maliyetli alternatiflere örnek olarak değerlendiriliyor.