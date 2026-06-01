Forbes Dünyanın En Değerli Futbol Takımlarını Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2026 - 21:01
Forbes, 2026 yılına ilişkin “Dünyanın En Değerli Futbol Kulüpleri” listesini yayımladı. Sıralamada özellikle Premier League ekiplerinin üst sıraları domine etmesi dikkat çekerken, kulüplerin ulaştığı ekonomik değerler de büyük yankı uyandırdı.

Forbes’un hazırladığı listede dünyanın en değerli 30 futbol kulübü yer aldı. Kulüplerin toplam piyasa değerinin ise yaklaşık 90 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Araştırmada takımlar; ligleri, yıllık gelirleri ve kulüp sahiplik yapılarıyla birlikte değerlendirildi.

11 ve 30. sıra arasında birbirinden güçlü takımlar yer aldı.

  • Atlético Madrid – 2,95 milyar dolar

  • Juventus FC – 2,4 milyar dolar

  • Borussia Dortmund – 2,2 milyar dolar

  • AC Milan – 1,85 milyar dolar

  • Inter Milan – 1,8 milyar dolar

  • Aston Villa FC – 1,4 milyar dolar

  • Inter Miami CF – 1,35 milyar dolar

  • Los Angeles FC – 1,32 milyar dolar

  • Newcastle United FC – 1,25 milyar dolar

  • LA Galaxy – 1,08 milyar dolar

  • New York City FC – 1,02 milyar dolar

  • Atlanta United FC – 1 milyar dolar

  • SL Benfica – 960 milyon dolar

  • AS Roma – 940 milyon dolar

  • Everton FC – 930 milyon dolar

  • Fulham FC – 920 milyon dolar

  • Brighton & Hove Albion FC – 910 milyon dolar

  • VfB Stuttgart – 880 milyon dolar

  • Seattle Sounders FC – 860 milyon dolar

  • Austin FC – 855 milyon dolar

10 - Tottenham

Değeri 3 milyar dolar olarak gösterilen kulüp, Tottenham Hotspur FC oldu.

Premier League’de mücadele eden İngiliz ekibinin yıllık gelirinin 733 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Kulübün sahiplik yapısında ise Joseph Lewis Aile Vakfı ile Daniel Levy yer alıyor.

9 - Chelsea

Chelsea FC, 4,2 milyar dolarlık değeriyle listenin üst sıralarında yer aldı.

Premier League ekibinin yıllık gelirinin 637 milyon dolar olduğu belirtilirken, kulübün sahipleri arasında Todd Boehly ile Clearlake Capital bulunuyor.

8 - Arsenal

Arsenal FC, 5,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli futbol kulüpleri arasında gösterildi.

Premier League temsilcisinin yıllık gelirinin 895 milyon dolar seviyesinde olduğu aktarılırken, kulübün sahibi olarak Stanley Kroenke öne çıkıyor.

7 - Manchester City

Manchester City FC, 5,5 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı futbol kulüpleri arasında yer aldı.

Premier League ekibinin yıllık gelirinin 900 milyon dolar seviyesine ulaştığı belirtilirken, kulübün sahibi olarak Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan gösterildi.

6 - Bayern Münich

Bayern Munich, 5,7 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli futbol kulüpleri arasında yer aldı.

Bundesliga devi olan Alman ekibinin yıllık gelirinin 938 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, kulübün sahiplik yapısının üyelik sistemiyle kulüp üyelerine ait olduğu aktarıldı.

5 - PSG

Paris Saint-Germain FC, 5,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle listenin zirve yarışındaki kulüpler arasında yer aldı.

Ligue 1 ekibinin yıllık gelirinin 912 milyon dolar olduğu belirtilirken, kulübün sahibi olarak Katar Spor Yatırımları gösterildi.

4 - Liverpool

Liverpool FC, 6,2 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli futbol kulüpleri arasında üst sıralarda yer aldı.

Premier League temsilcisinin yıllık gelirinin 911 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, kulübün sahipleri arasında John Henry ile Tom Werner bulunuyor.

3 - Manchester United

Manchester United FC, 7,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli futbol kulüpleri arasında yer aldı.

Premier League devinin yıllık gelirinin 865 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, kulübün sahiplik yapısında Glazer ailesi ile Jim Ratcliffe bulunuyor.

2 - Barcelona

FC Barcelona, 7,5 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı futbol kulüpleri arasında gösterildi.

La Liga ekibinin yıllık gelirinin 1,063 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, kulübün sahiplik yapısının üyelik sistemiyle kulüp üyelerine ait olduğu ifade edildi.

1 - Real Madrid

Real Madrid CF, 9,5 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü oldu.

La Liga devinin yıllık gelirinin 1,265 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtilirken, kulübün sahiplik yapısının üyelik sistemiyle kulüp üyelerine ait olduğu ifade edildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
