Dünya Kupası'na Katılacak Olan Güney Afrika'da Futbolcu ve Teknik Ekipten Bazı İsimlere Vize Çıkmadı

Vize krizinin kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yetkililerin süreçte yaşanan sorunlardan haberdar olduğu yönündeki iddiaları gündeme taşıyarak takımın neden yolculuk öncesinde törenle uğurlandığını sorguladı.

Öte yandan Güney Afrika, Dünya Kupası hazırlıkları öncesinde vize problemi yaşayan tek ekip değil. İran Milli Takımı’nda da bazı futbolcular ile takım görevlilerinin ABD vizelerinin henüz sonuçlanmadığı belirtildi.

İran, turnuvadaki ilk maçında 15 Haziran’da Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Takım ayrıca grup aşamasındaki iki mücadeleyi daha ABD’de oynayacak. İran devlet medyasının aktardığına göre FIFA, İran Futbol Federasyonu’na gönderdiği bilgilendirmede vize işlemlerinin devam ettiğini ve belgelerin bu hafta içinde teslim edilmesinin beklendiğini bildirdi.