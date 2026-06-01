Dünya Kupası'na Katılacak Olan Güney Afrika'da Futbolcu ve Teknik Ekipten Bazı İsimlere Vize Çıkmadı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2026 - 17:30
Güney Afrika’nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı Meksika seyahati, vize engeline takıldı. Bazı futbolcular ile teknik ekip üyelerinin vizelerinin henüz sonuçlanmaması nedeniyle kafilenin yolculuğu ertelendi.

Güney Afrika tarafından yapılan açıklamada, takımın pazar sabahı Johannesburg’dan özel charter uçuşuyla Mexico City’ye hareket etmesinin planlandığı ancak devam eden vize işlemleri nedeniyle organizasyonun aksadığı belirtildi.

İlk maçı ev sahibiyle oynayacaklar.

“Bafana Bafana” lakabıyla bilinen Güney Afrika Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 11 Haziran’da Mexico City’deki Azteca Stadı’nda ev sahibi Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Güney Afrika Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, bazı futbolcular ve takım görevlilerinin vize işlemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle kafilenin planlandığı gibi pazar sabahı Kuzey Amerika’ya hareket edemediği belirtildi.

Federasyon, takımın en kısa sürede Mexico City’ye ulaşması için sürecin sürdüğünü aktarırken, “Hazırlık programının etkilenmemesi adına gerekli tüm adımları atıyoruz. Yolculuk gerçekleşene kadar takım çalışmalarını Johannesburg’da sürdürecek” ifadelerini kullandı.

"Bizi aptal durumuna düşürüyorlar"

Güney Afrika Milli Takımı kafilesi, ülkenin 2010’da ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nın ardından ilk kez katılacağı turnuva öncesinde cumartesi günü Johannesburg’da düzenlenen törenle uğurlandı. Ancak OR Tambo Havalimanı’ndan kalkması planlanan uçuş, vize krizinin çözülememesi nedeniyle son anda ertelendi.

Yaşanan kriz, Güney Afrika Spor Bakanı Gayton McKenzie’nin sert tepkisine yol açtı. McKenzie, X hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları “utanç verici ve son derece adaletsiz” sözleriyle değerlendirirken, “Bizi aptal durumuna düşürüyorlar” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Futbol Federasyonu ise sorunun ele alınması amacıyla pazar günü acil yönetim kurulu toplantısı yapılacağını duyurdu.

İran da vize sorunu yaşıyor.

Vize krizinin kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yetkililerin süreçte yaşanan sorunlardan haberdar olduğu yönündeki iddiaları gündeme taşıyarak takımın neden yolculuk öncesinde törenle uğurlandığını sorguladı.

Öte yandan Güney Afrika, Dünya Kupası hazırlıkları öncesinde vize problemi yaşayan tek ekip değil. İran Milli Takımı’nda da bazı futbolcular ile takım görevlilerinin ABD vizelerinin henüz sonuçlanmadığı belirtildi.

İran, turnuvadaki ilk maçında 15 Haziran’da Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Takım ayrıca grup aşamasındaki iki mücadeleyi daha ABD’de oynayacak. İran devlet medyasının aktardığına göre FIFA, İran Futbol Federasyonu’na gönderdiği bilgilendirmede vize işlemlerinin devam ettiğini ve belgelerin bu hafta içinde teslim edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
