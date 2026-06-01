Sevgili Kova, bugün Ay ile Merkür karşıtlığı iş ortamındaki günlük rutinlerinle bilinçaltındaki düşüncelerin arasında bir savaş başlatabilir. Zihnin son derece analitik çalışırken bedenin duygusal bir yorgunluk nedeniyle yavaşlamak isteyebilir. Kendine aşırı yüklenmek yerine çalışma temponu biraz esnetmek sana harika gelecektir.

Çalışma ortamında veya hizmet aldığın insanlarla iletişim kazalarına çok açıksın. Verilen bir siparişin yanlış gelmesi veya asistanının yaptığı ufak bir veri hatası iş akışını bozabilir. Ancak rasyonel bir yönetici gibi sorunu hızla çözdüğünde şirketini olası zararlardan koruyabilirsin.

Peki ya aşk? Günlük koşturmaca içinde partnerine vakit ayıramamak aranızda duygusal bir eksiklik hissettirebilir. Oysa ona gün içinde atacağın tatlı ve içten bir mesaj, yapacağın romantik bir jest bu eksikliği giderecektir. Bekarsan, ofiste sana yardımcı olan zeki ve pratik biriyle aranda hiç beklemediğin sıcacık bir iletişim başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...