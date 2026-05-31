Sevgili Kova, bugün Merkür Yengeç burcuna yerleşirken tatil sonrasında iş hayatına donanım arızaları, mekanik tamiratlar ve bilgisayar sistemleri üzerine yoğunlaşarak dönebilirsin. Haziran ayının ilk gününde ofisteki teknik krizleri üstün mühendislik zekanla ustalıkla çözmen mümkün olabilir. Bozulan cihazları tamir etmek veya yeni bir sistem kurmak mesleki itibarını harika şekilde parlatabilir.

Yaz mevsiminin sıcak akşamında eline alet çantasını alıp evdeki kırık dökük eşyaları onarmaya adayarak zihnine muazzam bir dinginlik katabilirsin. Somut problemlerle uğraşmak, zihnindeki soyut düşünceleri temizleyerek sana odaklanma becerisi kazandırabilir. Tamirat yapmak meditasyon sağlayabilir.

Peki ya aşk? Gökyüzündeki rasyonel etkiler kelimeler yerine sadece somut eylemlerin konuştuğu harika bir süreç müjdeleyebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin senin için yapacağı fiziksel bir yardım veya evdeki bir arızayı onarması kalbini şefkatle doldurabilir. Bekarsan, sadece güzel sözler kuranları reddedip hayatındaki sorunları çözmek için çabalayan dürüst karakterlere kalbini açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...