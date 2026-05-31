Sevgili Koç, bugün Merkür Yengeç burcuna ilerlerken tatilin ardından yoğunlaşan iş temposuna duygusal zekanı ve sezgilerini dahil ederek hızla uyum sağlayabilirsin. Haziran ayının ilk mesai saatlerinde biriken işleri düzenlemek, geleceğini garanti altına alacak taze hedefler belirlemeni kolaylaştırabilir. Ortaklıklarında güvenliği ve korumacı tavrı ön plana alarak yeni bir düzenin de mimarı olabilirsin.

Yaz mevsiminin sıcak enerjisiyle beraber akşam saatlerinde evinin balkonunu taze çiçeklerle donatmak isteyebilirsin. Toprakla ilgilenmek ve yaşam alanına yaz neşesini taşımak zihnindeki karmaşayı dağıtabilir. Kendine ayıracağın dingin anlar dinlenmeni epey kolaylaştırabilir.

Peki ya aşk? Merkür Yengeç geçişi aşk hayatında aidiyet rüzgarları estirebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle evin en huzurlu köşesinde geçmiş tatil anılarını yad ederek bağını kuvvetlendirebilirsin. Bekarsan, kalbini sadece gelgeç heveslerden uzak duran, ailesine bağlı karakterlere açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...