Sevgili Oğlak, bu Haziran ayına çalışma ortamını ve günlük rutinlerini baştan aşağı düzenleyerek başlayacaksın. 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek İkizler Yeni Ayı, ofis hayatında sana yeni sorumluluklar ve taze bir iş motivasyonu getirecek. Ekip arkadaşlarınla uyum içinde çalışacağın, yeni projelerin liderliğini üstleneceğin ve verimliliğini zirveye taşıyacağın bir döneme adım atacaksın. Bu süreçte iş yapış şeklini yenilerken, zaman yönetimindeki ustalığınla üstlerinin takdirini toplayacaksın.

Ayın sonlarına doğru kendi kimliğine ve kişisel hedeflerine odaklanacağın çok kadersel bir eşikten geçeceksin. Dış görünüşünde değişiklikler yapmak, hayatının genel gidişatını sorgulamak ve artık sana hizmet etmeyen alışkanlıkları geride bırakmak isteyeceksin. Bugüne kadar ertelediğin kişisel isteklerini ilk sıraya koyarak, sınırlarını net bir şekilde çizeceksin. Bu ay kendi içine döndüğün anlar, yaşamında büyük bir sadeleşmeyi beraberinde getirecek.

Peki ya aşk? Ayın ortalarından itibaren krizleri ve derin tutkuları barındıran alanda oldukça yoğun enerjiler hissedeceksin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki yüzeysel sorunları bir kenara bırakıp ruhsal olarak bütünleşeceksiniz. Ortak finansal hedefler belirleyerek birbirinize duyduğunuz güveni pekiştireceksiniz. Bekar bir Oğlak isen, gizemli ve derinlikli yapısıyla seni etkileyecek biriyle aranda dönüştürücü bir bağ kurulacak. Başlangıçta gizli tutmak isteyeceğin bu tutkulu ilişki, aşka olan bakış açını değiştirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…