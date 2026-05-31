Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Haziran - 7 Haziran Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

1 - 7 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.05.2026 - 18:16
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 1 Haziran - 7 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Haziran - 7 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta başındaki Ay ile Merkür karşıtlığı finansal krizlerde fevri tepkiler vermek yerine bütçeni akılcı yönetmen gerektiğini fısıldıyor. Ödemelerini ve borçlarını sıkı bir planlamaya oturtarak kendini güvence altına alıyorsun. Krizleri soğukkanlılıkla atlatmak mesleki anlamda sana güvenilir bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Venüs ile Jüpiter uyumlu açısı çalışma ortamındaki takım ruhunu öne çıkararak seni adeta motive edici güce dönüştürüyor. İş arkadaşlarınla uyumlu projeler geliştirerek şirketine büyük başarılar getiriyorsun. Ofisteki bu iş bitirici ve güçlü tavrınla patron da sen oluyorsun! 

Peki ya aşk? Hafta ortasında Güneş ile Satürn altmışlığı ilişkiler evinde aidiyet arayışını tetikleyerek uzun vadeli net kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle özgürlük alanlarınıza saygı duyarak ama aynı zamanda bir elmanın iki yarısı gibi hareket ediyorsunuz. Belli ki bugün gelecek için aşktan güç alıyorsun! Bekarsan, gerçek bir yol arkadaşı istediğini kabul etmenin zamanı geldi. Sahi, kalbini açmak için hâlâ neyi bekliyorsun? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

