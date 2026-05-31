Sevgili Yay, bu haftaya Ay ile Merkür karşıtlığının getirdiği uyarıcı enerjiyle başlayarak finansal planlamalarında sınırları belirliyorsun. Riskli yatırımlardan uzak durup elindeki kaynakları doğru analiz ederek bütçeni tamamen güvence altına alıyorsun. Sergilediğin bu kontrollü duruş, mesleki anlamda sana güç kazandırarak öne çıkmanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise yönetici gezegenin Jüpiter'in Venüs ile kurduğu uyum, takım çalışmalarındaki liderliğinle seni ekip ruhu yaratıcısına dönüştürüyor. Güçlü vizyonunla iş arkadaşlarına ilham verip üretkenliği artırarak kimin patron olduğunu herkese gösteriyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…