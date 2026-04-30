Sevgili Yay, bu Mayıs ayı senin için arka planda dönen oyunların son bulduğu ve iş hayatında yeni bir disiplin inşa ettiğin bir süreç olacak. Ayın başında gerçekleşen Akrep Dolunayı ile beraber, senden gizlenen ya da perde arkasında yürütülen bir kariyer meselesi tamamen kapanıyor. Bu arınma süreci, zihnindeki zenginlik projelerine odaklanman için sana temiz bir alan açacak. Ayın ortasında doğacak olan Boğa Yeni Ayı ise günlük iş rutininde ve çalışma düzeninde adeta bir devrim yaratıyor. Yani, yeni bir düzen ve konfor odaklı bir çalışma modeliyle verimliliğini zirveye taşıyorsun.

Mayıs ayının asıl bombası ise ayın tam da son günü burcunda gerçekleşecek olan o Dolunay! Bu dönemde hayatında büyük bir farkındalık yaşayacak ve kariyer rotanı tamamen değiştirecek hamleyi yapacaksın. Kendini keşfettiğin bu süreçte, vizyonunu paraya dönüştürecek adımı atmaktan çekinmemelisin. İhtiyacın olan ise kararlılık, inat ve hırs!

Peki ya aşk? Mayıs'ta aşkın ateşini Merkür ve Uranüs’ün kavuşumu yakıyor! Aşk hayatında adrenalin dolu ve ani gelişmeleri tetiklemeye hazırlanıyor. Özellikle de partnerinle beklenmedik konuşmalar ve itiraflar havada uçuşabilir. Ama eğer bekarsan, bir anda başlayan ve tüm dengeni altüst edecek kadar hızlı ilerleyen bir ilişkiye hazırlanmalısın. Kalp ritmini değiştirecek anlık dürtülere ve tutku dolu yakınlaşmalara kendini tamamen bırakmaya ne dersin? Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…