Sevgili Yay, bu Mayıs ayı senin için aşkın en 'özgür' ve en 'hızlı' halini temsil ediyor. 23 Mayıs tarihinde Merkür ve Uranüs’ün kavuşumu, aşk hayatında bir anda patlak veren itirafların ve beklenmedik tekliflerin habercisi. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin senden sakladığı bir planın aniden ortaya çıkmasıyla kendini bir valiz toplama telaşında bulabilirsin. Bu sürpriz gelişme ya büyük bir kopuşu ya da tutku dolu yeni bir başlangıcı tetikleyecek.

Ama bekar bir Yay isen bu ay karşına çıkan kişiyle aranda ışık hızıyla gelişen yakınlaşma seni bile şaşırtabilir. Belki sadece geçici bir heyecan, belki de hayatını değiştirecek büyük entrika... Ne olursa olsun, anlık dürtülerine yenik düşmekten ve risk almaktan korkma. Zira, kalbinin ritmi bu ay hiç yavaşlamayacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…