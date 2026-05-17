article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Mayıs - 24 Mayıs Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Güneş İkizler burcunda karşıt evine yerleşerek ortaklıklar alanında müzakereleri hızlandırıyor. İkili görüşmelerde sergileyeceğin neşeli lakin zeki tavır karşı tarafı anında ikna edecektir. Böylece şirketine uzun vadeli gelirler sağlayacak sözleşmelere imza atacaksın.

Haftanın ilerleyen günlerinde Merkür ile Uranüs kavuşumundan da güç alabilirsin. Bu sayede çalışma ortamını bütünüyle dijitalleştirerek pratik sistemler kurabilirsin. Ürettiğin yenilikçi çözümler sayesinde kendi iş yükünü hafifletirken verimliliğini zirveye taşıyacaksın. Sıkı dur; bu ara zekan sana sürpriz terfiler de getirebilir.

Peki ya aşk? Merkür ile Plüton üçgeni ilişkilerde yüzleşmeleri kaçınılmaz kılıyor. Partnerinle hasır altı edilmiş sorunları sert bir dille tartışmak yolları ayırma noktasına getirebilir. Bekarsan özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan bencil insanlardan koşarak uzaklaşacak ve yalnızlığın keyfini süreceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yay burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın