18 Mayıs - 24 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Merkür ile Satürn'ün altmışlığı detaylara verdiğin önemi zirveye taşıyarak projelerdeki tüm pürüzleri anında gidermeni sağlıyor. Zaman yönetimi konusundaki ustalığın üretkenliğini katlayarak artıracaktır. Analitik zekan mesleki itibarını koruyacaktır.

Öte yandan Venüs ile Neptün karesi ise çalışma ortamında yanıltıcı durumlara işaret ediyor. Aman dikkat! İş arkadaşlarının arkandan çevirdiği dedikodulara kulak asmadan sadece kendi sorumluluklarına odaklanmalısın. Göz boyayan ticari teklifleri kibarca reddederek bütçeni güvence altına alabilirsin.

Peki ya aşk? Güneş'in İkizler burcuna geçişi iş stresi aşk hayatına yansıyarak araya soğukluk katabilir. Partnerinin sürekli ilgi beklemesi sana katlanılmaz bir ağırlık hissi verebilir. Eğer bekarsan romantizm arayışını tamamen rafa kaldırıp hiçbir sorumluluk almadan dinlenmeyi seçeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

