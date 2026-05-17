18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu köklerinde ve ev yaşamında muazzam bir değişim yaratarak evden çalışma modeline geçmeni sağlayabilir. Yaşam alanını tamamen dijitalleştirerek üretkenliğini sarsılmaz bir boyuta taşıyacaksın. Zihinsel hızın kariyerine ivme katıyor.

Bir de Güneş’in İkizler burcuna geçişi eğlence ve sanat sektöründe yıldızını parlatıyor. Fikirlerini etkileyici sunumlarla sahneye koyarak herkesin takdirini toplayacaksın. Orijinal projelerin sana sürpriz finansal destekler getirecektir. Bu şansı, maddi ve manevi desteği ise en iyi şekilde kullan! 

Peki ya aşk? Merkür ile Plüton üçgeni aşk hayatında sırların ifşa olmasına neden olabilir. Partnerinin kısıtlayıcı tavırları isyan bayrağını çekmene yol açarak ilişkiyi bitirme noktasına getirebilir. Bekarsan anlık heyecanla başladığın flörtün narsist yüzünü görerek arkanı dönüp uzaklaşacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

