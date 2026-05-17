Dünyanın Gözü Hantavirüsteydi, Kötü Haber Başka Yerden Geldi

Salgın ilk olarak gözlerden uzak, izole bir maden bölgesinde patlak vermişti. Ancak gelen son veriler, virüsün coğrafi sınırları çoktan aştığını gösteriyor. Uganda’nın başkenti Kampala ve tam 20 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Kongo’nun başkenti Kinşasa’da resmi vaka teşhislerinin yapılması, uluslararası sağlık örgütlerini adeta alarma geçirdi. Açıklanamayan toplu ölümler ve sınır ötesi geçişler nedeniyle DSÖ, uyarı seviyesini en yüksek basamağa çıkardı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, mevcut tabloyu 'olağanüstü ve ürkütücü' olarak nitelendirdi. Ghebreyesus, eldeki verilerin buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu, gerçek vaka ve ölüm sayılarının resmi raporların çok daha üzerinde seyrettiğini tahmin ettiklerini vurguladı.