Dünyanın Gözü Hantavirüsteydi, Kötü Haber Başka Yerden Geldi

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.05.2026 - 12:58

Dünya genelinde hantavirüsün yeni bir küresel pandemiye dönüşme ihtimali tartışılırken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) kritik bir hamle geldi.DSÖ, Afrika kıtasında hızla yayılan ve kontrol altına alınamayan yeni bir ebola dalgası nedeniyle 'uluslararası öneme haiz halk sağlığı acil durumu' ilan etti.

DSÖ, en yüksek alarm seviyesine geçti.

Dünya genelinde hantavirüs alarmı verilirken DSÖ'den yeni açıklama geldi. DSÖ, Afrika kıtasında hızla yayılan ve kontrol altına alınamayan yeni bir Ebola 'acil durum' ilan etti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’yı pençesine alan salgının, virüsün en tehlikeli ve nadir varyantlarından biri olan 'Bundibugyo' alt türü olduğu açıklandı. İşin en korkutucu yanı ise bu türe karşı geliştirilmiş resmi bir aşının veya onaylanmış bir tedavinin henüz bulunmaması.

Gizemli ölümler başkentlere sıçradı

Salgın ilk olarak gözlerden uzak, izole bir maden bölgesinde patlak vermişti. Ancak gelen son veriler, virüsün coğrafi sınırları çoktan aştığını gösteriyor. Uganda’nın başkenti Kampala ve tam 20 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Kongo’nun başkenti Kinşasa’da resmi vaka teşhislerinin yapılması, uluslararası sağlık örgütlerini adeta alarma geçirdi. Açıklanamayan toplu ölümler ve sınır ötesi geçişler nedeniyle DSÖ, uyarı seviyesini en yüksek basamağa çıkardı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, mevcut tabloyu 'olağanüstü ve ürkütücü' olarak nitelendirdi. Ghebreyesus, eldeki verilerin buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu, gerçek vaka ve ölüm sayılarının resmi raporların çok daha üzerinde seyrettiğini tahmin ettiklerini vurguladı.

336 şüpheli enfeksiyon, 87 şüpheli ölüm.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (Africa CDC) paylaştığı son rapora göre, durum giderek ciddileşiyor. Kongo’nun Ituri eyaletinde laboratuvar ortamında onaylanmış vakaların yanı sıra 336 şüpheli enfeksiyon ve 87 şüpheli ölüm kayıtlara geçti. Uganda’da ise Kongo kaynaklı yolcularda virüs tespit edilirken, bu hastalardan biri hayatını kaybetti. Viral hemorajik ateş belirtileri gösteren en az 4 sağlık personeli virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, sınır kapılarını kapatmanın veya katı seyahat kısıtlamaları uygulamanın virüsün yayılımını engellemede yetersiz kalacağını açıkladı. Bunun yerine acil kodlu klinik denemelerin başlatılması çağrısında bulundu.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
