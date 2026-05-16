Türkiye'nin Süper Meyvesi İçin 14 Ülke Sıraya Girdi: Saksıda Yetişiyor, Milyonlar Kazandırıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 15:21

Türkiye genelinde geçen yıl 6 bin 150 ton üretimi ve 4 milyon 188 bin dolarlık ihracatı gerçekleştirilen mavi yemişten bu yıl da yüksek gelir bekleniyor. Saksılarda topraksız tarım yöntemiyle üretilen mavi yemişin popülerliği her geçen gün artış gösteriyor. Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan meyve, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Meyveye olan talebin artması, üretim alanlarının da gelişmesini beraberinde getiriyor.

Geçen yıl ülke genelinde 11 bin 414 dekar alanda yetiştirilen 6 bin 150 ton mavi yemişin 3 bin 162 tonu Antalya'da üretildi. Kentte bu yıl da mavi yemiş alanlarında hasat süreci başladı. Özenle toplanan meyveler, boyutlarına göre paketlenip yurt içine ve dışına gönderiliyor. Her geçen yıl üretim alanlarının genişlemesi ve üretimin artması, ihracata da olumlu yönde yansıyor.

Türkiye Genelindeki İhracat Artışı Yüzde On Beş Seviyesine Ulaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'den 2024'te yapılan 3 milyon 643 bin dolarlık ihracat, geçen yıl yaklaşık yüzde 15 artarak 4 milyon 188 bin dolara ulaştı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mehmet Ali Can, mavi yemişin dünyada trend olan bir meyve haline geldiğini ve Türkiye'de de tüketiminin her geçen yıl arttığını belirtti.

Talebe bağlı olarak üretimin arttığını dile getiren Can, bölge olarak 2024'te 244 bin kilogram ürünle yaklaşık 1 milyon 800 bin dolar civarında bir ihracat yaptıklarını, 2025'te ise yüzde 79'luk artışla yaklaşık 437 bin kilogram ve yüzde 87 tutar artışıyla 3 milyon 378 bin dolar rakamını yakaladıklarını ifade etti. Can, geçen yıl Türkiye genelinden yapılan 4 milyon 188 bin dolarlık mavi yemiş ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin bölgelerindeki firmalarca gerçekleştirildiğini kaydetti.

Mavi Yemiş İhracatında Pazar Çeşitliliği Her Geçen Gün Artıyor

Bu yıl ise hasat döneminin yeni başladığını belirten Can, 11 Mayıs itibarıyla Türkiye genelinden 250 bin dolarlık, BAİB'den ise 172 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi. Bölgede mavi yemişte 7 firmanın 14 ülkeye ihracat yaptığını anlayan Can, ilk sırada İngiltere'nin, ikinci sırada Suudi Arabistan'ın ve üçüncü sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin geldiğini belirtti.

2024'te Suudi Arabistan'a mavi yemişte hiç ihracat yapılmazken 2025'te 500 bin dolarlık bir satışın gerçekleşmesi, pazar çeşitliliğinin arttığını gösteriyor. Başkan Can, bu yılki ihracat rakamının geçen yıla göre daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Yerli Üreticiler Yeni Tarımsal Ürünlerin Üretimine Yoğun İlgi Gösteriyor

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 yıl önce mavi yemiş üretimine başlayan Gülay Demirci, 40 dönümlük bir alanda çalıştıklarını söyledi. Meyvenin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü dile getiren Demirci, yetiştirdikleri ürünleri hem iç piyasada hem de yurt dışında değerlendirdiklerini belirtti.

Bahçede şu anda hummalı bir hasat süreci yaşadıklarını anlatan Demirci, ülkenin yeni tarımsal ürünlere açık olduğunu ve bu anlamda şanslı hissettiklerini ifade etti. Yenilikleri sevdiklerini vurgulayan Demirci, ürünün tat olarak damak tadına uyduğunu, antioksidan olarak da süper bir meyve özelliği taşıdığını aktardı. Ürünleri özenle toplayıp paketleyerek satışa sunduklarını söyleyen Demirci, geçen yıl Hollanda, Almanya ve Rusya'ya ihracat yaptıklarını, üretimin meşakkatli olduğunu da sözlerine ekledi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
