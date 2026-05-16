Türkiye'nin Süper Meyvesi İçin 14 Ülke Sıraya Girdi: Saksıda Yetişiyor, Milyonlar Kazandırıyor

Türkiye genelinde geçen yıl 6 bin 150 ton üretimi ve 4 milyon 188 bin dolarlık ihracatı gerçekleştirilen mavi yemişten bu yıl da yüksek gelir bekleniyor. Saksılarda topraksız tarım yöntemiyle üretilen mavi yemişin popülerliği her geçen gün artış gösteriyor. Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan meyve, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Meyveye olan talebin artması, üretim alanlarının da gelişmesini beraberinde getiriyor.

Geçen yıl ülke genelinde 11 bin 414 dekar alanda yetiştirilen 6 bin 150 ton mavi yemişin 3 bin 162 tonu Antalya'da üretildi. Kentte bu yıl da mavi yemiş alanlarında hasat süreci başladı. Özenle toplanan meyveler, boyutlarına göre paketlenip yurt içine ve dışına gönderiliyor. Her geçen yıl üretim alanlarının genişlemesi ve üretimin artması, ihracata da olumlu yönde yansıyor.

Detaylar 👇