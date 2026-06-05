Çiftleşip Erkek Genlerini Yok Ediyorlar: Erkeksiz Üreyerek 100 Bin Yıl Hayatta Kalan Balık Türü
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Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Meksika ve Teksas nehirlerinde yaşayan ve tamamı dişilerden oluşan 'Amazon molly' balığı, alışılmışın dışındaki üreme yöntemiyle bilim dünyasını hayrete düşürüyor. Erkeklerin genetik mirasını tamamen reddederek kendini klonlayan bu sıra dışı canlı, eşeysiz üremenin yok oluş getireceğini savunan temel evrim kurallarına tam 100 bin yıldır meydan okuyor.
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Kuzey Amerika'nın güneyindeki sularda, bilimsel teorilere göre çoktan neslinin tükenmiş olması gereken mucizevi bir balık türü yaşamını sürdürüyor.
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Uzmanlar, doğada üremenin aslında son derece maliyetli ve yorucu bir süreç olduğuna dikkat çekiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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