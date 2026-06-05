Çiftleşip Erkek Genlerini Yok Ediyorlar: Erkeksiz Üreyerek 100 Bin Yıl Hayatta Kalan Balık Türü

Adını Yunan mitolojisinin efsanevi kadın savaşçılarından alan Amazon molly balığı, tamamen dişilerden oluşan popülasyonu ve erkeğe ihtiyaç duymadan, ancak erkeği kullanarak gerçekleştirdiği üreme taktiğiyle yüzyıldır biyologların odak noktasında yer alıyor. Bu küçük gümüş renkli balıklar, üremek için yakın akraba türlerin erkekleriyle çiftleşiyor gibi görünse de aslında ortaya çıkan yavruların babalarıyla hiçbir genetik bağı bulunmuyor.

Bilim literatüründe jineogenez olarak adlandırılan bu benzersiz süreçte dişi balık, erkeğin spermini yalnızca yumurtanın gelişim sürecini başlatacak bir anahtar olarak kullanıyor. Döllenmenin hemen ardından erkeğe ait tüm DNA anında yok ediliyor ve dişi, genetik olarak tamamen kendi kopyası olan dişi yavrular dünyaya getiriyor. Evrimsel biyoloji açısından bu durum büyük bir çıkmaz anlamına geliyor. Çünkü cinselliğin olmadığı üreme modellerinde, nesilden nesile aktarılan zararlı genetik mutasyonların zamanla birikerek türün sonunu getirmesi bekleniyor. Ancak Amazon molly, bu kesin kurala rağmen yaklaşık 100 bin yıldır hayatta kalmakla kalmıyor, aynı zamanda popülasyonunu da başarılı bir şekilde büyütüyor.