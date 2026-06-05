Black Metal Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
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Black metal’i sadece farklı vokal teknikleri ve karanlık atmosferden ibaret sanıyorsan bu test seni biraz zorlayabilir. Çünkü burada iş, öyle birkaç şarkı veya grup bilmekle olmuyor! Bu testte biraz daha derinlere iniyoruz. Bakalım sen black metal tarihine ne kadar hakimsin? 👇
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1. “Black Metal” isimli albümü yayımlayarak türün isimlendirilmesinde doğrudan etkili olan grup hangisidir?
2. Bathory grubu, neden black metal için bu kadar önemlidir?
3. Euronymous hangi grubun kurucu üyelerindendir?
4. “De Mysteriis Dom Sathanas” albümünde vokal kimdir?
5. Darkthrone’un black metal’e geçiş yaptığı albüm hangisidir?
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6. Aşağıdaki albümlerden hangisi Emperor’a aittir?
7. Varg Vikernes’in solo projesinin adı nedir?
8. DSBM kısaltması black metal içinde neyi ifade eder?
9. Aşağıdaki gruplardan hangisi Norveç black metal sahnesinden değildir?
Black metal hakkında öğrenmen gereken çok şey var!
Belli, sağlam bir dinleyicisin. Ama...
Türün öncüsü kadar bilgilisin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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