Black Metal Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

Tamam, tamamen boş değilsin. En azından türün ne olduğunu ve öncü grupları biliyorsun ama belli ki bu türle ilişkin biraz yüzeysel kalmış. Büyük isimleri biliyorsun, birkaç albüm sana tanıdık geliyor ama iş detaylara gelince sistem error vermiş. 🙄 Hiç sorun değil çünkü black metal öyle bir tür ki içine girince kayboluyorsun zaten. O yüzden sen en iyisi birkaç playlist hazırlayıp biraz daha derinlere dal!