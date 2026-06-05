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Black Metal Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Black Metal Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 23:46
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Black metal’i sadece farklı vokal teknikleri ve karanlık atmosferden ibaret sanıyorsan bu test seni biraz zorlayabilir. Çünkü burada iş, öyle birkaç şarkı veya grup bilmekle olmuyor! Bu testte biraz daha derinlere iniyoruz. Bakalım sen black metal tarihine ne kadar hakimsin? 👇

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1. “Black Metal” isimli albümü yayımlayarak türün isimlendirilmesinde doğrudan etkili olan grup hangisidir?

2. Bathory grubu, neden black metal için bu kadar önemlidir?

3. Euronymous hangi grubun kurucu üyelerindendir?

4. “De Mysteriis Dom Sathanas” albümünde vokal kimdir?

5. Darkthrone’un black metal’e geçiş yaptığı albüm hangisidir?

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6. Aşağıdaki albümlerden hangisi Emperor’a aittir?

7. Varg Vikernes’in solo projesinin adı nedir?

8. DSBM kısaltması black metal içinde neyi ifade eder?

9. Aşağıdaki gruplardan hangisi Norveç black metal sahnesinden değildir?

Black metal hakkında öğrenmen gereken çok şey var!

Tamam, tamamen boş değilsin. En azından türün ne olduğunu ve öncü grupları biliyorsun ama belli ki bu türle ilişkin biraz yüzeysel kalmış. Büyük isimleri biliyorsun, birkaç albüm sana tanıdık geliyor ama iş detaylara gelince sistem error vermiş. 🙄 Hiç sorun değil çünkü black metal öyle bir tür ki içine girince kayboluyorsun zaten. O yüzden sen en iyisi birkaç playlist hazırlayıp biraz daha derinlere dal!

Belli, sağlam bir dinleyicisin. Ama...

Fena değilsin, bu türle ilgili tamamen bilgisiz sayılmazsın. Yalnızca yüzeysel bilgilere değil, detaylara da hakimsin. Ama bazı konular sende biraz karışmış gibi. Gruplar, albümler, türün özellikleri derken bu test seni biraz zorlamış olabilir. Bilmediğinden değil, heyecanına veriyoruz. 😎 O yüzden yanlışların üzerinden bu türü biraz daha kurcala bakalım!

Türün öncüsü kadar bilgilisin!

Sen, black metal tarihiyle ilgili belgesel yapabilecek kadar bilgiye sahipsin! Türün tekniği, temsilcileri, albümler derken tüm sorular sana kolay gelmiş bile olabilir. Bunların hepsinde bilgili olmak için gerçek bir metal tutkunu olmak gerekir ki sen de öylesin! Bu müzik türü senin yaşam tarzın olmuş, hiçbir soru artık sana zor gelmez. Tebrikler! 👏👏

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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