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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 6 - 7 Haziran Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 6 - 7 Haziran Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 23:56
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 6-7 Haziran'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Güldüy Güldüy Show Çocuk

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 13:00.

  • Mekan: Maximum UNIQ Hall.

  • Açıklama: Maximum UNIQ Hall sahnesinde Ezo Sunal moderatörlüğünde sahne alacak olan çocuk oyuncular, hazırladıkları eğlenceli skeçlerle akranlarına kahkaha dolu anlar yaşatacaktır. Gösteri, çocuk dünyasını mizahi bir dille sahneye taşırken çocukların tiyatro sanatıyla erken yaşta sağlıklı bağlar kurmalarına katkı sağlamaktadır.

Kardan Adamın İnadı

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 13:00.

  • Mekan: Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi.

  • Açıklama: Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde sergilenecek olan bu çocuk oyunu, kış mevsiminin güzelliklerini ve zorluklarını eğlenceli bir dostluk hikayesi üzerinden çocuklara aktarmaktadır. Paylaşma, yardımlaşma ve empati gibi temel toplumsal değerleri işleyen yapım, çocuk izleyiciler için hem eğitici hem de neşeli bir deneyim sunmaktadır.

Alice Harikalar Diyarında Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 14:00.

  • Mekan: Maltepe Hilltown Seyirlik Sahne.

  • Açıklama: Lewis Carroll’ın tüm dünyada nesilleri büyüten eşsiz klasiği, Maltepe'deki açık hava sahnesinde çocukların hayal güçlerini canlandıracak biçimde yeniden hayat bulmaktadır. Alice'in gizemli ve fantastik serüvenlerini tiyatral bir dille sunan bu yapım, çocukları rüya gibi bir dünyaya yolculuğa davet etmektedir.

Pinokyo Tiyatro Oyunu

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 14:00 ve 16:00.

  • Mekan: DasDas İstinyePark.

  • Açıklama: DasDas İstinyePark sahnesinde izleyicilerle buluşacak olan bu klasik eser, dürüstlük ve sevgi kavramlarını sorgulatan çağdaş bir sahne tasarımı sunmaktadır. Çocukların ilgisini çekecek interaktif diyaloglarla zenginleştirilen yapım, miniklerin tiyatronun aktif katılımcısı haline gelmelerini desteklemektedir.

Kuromi & Dostları

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 12:30.

  • Mekan: Torium Sahne.

  • Açıklama: Torium Sahne'de hayat bulacak olan bu renkli tiyatro eseri, dünyaca ünlü popüler çizgi karakter Kuromi'nin sevimli maceralarını sahneye taşımaktadır. Çocukları müzikli dans gösterileriyle büyülemeyi hedefleyen bu yapım, özellikle küçük yaş grubunun ilgisini çekecek dinamik bir olay örgüsüne sahiptir.

Tom ve Jerry Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 14:00.

  • Mekan: Torium Sahne.

  • Açıklama: Torium Sahne'de 60 dakika boyunca sergilenecek olan bu eğlenceli tiyatro eseri, meşhur kedi ve fare ikilisinin klasikleşmiş tatlı çekişmelerini sahneye aktarmaktadır. İki yaş ve üzerindeki tüm bireyler için uygun olan yapım, çocukların problem çözme becerilerini mizahi ve hareketli ögelerle desteklemektedir.

Paw Patrol Doğa Devriyesi

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 15:30.

  • Mekan: Torium Sahne.

  • Açıklama: Torium Sahne'de çocukların karşısına çıkacak olan bu gösteri, ekranların sevilen kahraman köpeklerinin doğayı koruma serüvenlerini konu almaktadır. Takım çalışmasının ve yardımlaşmanın önemini çocuklara aşılayan bu yapım, çocukları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Cesur Kedi Moxy (Miss Moxy)

  • Tarih ve Saat: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu (Sinema salonlarının gün içi seans saatleri kontrol edilmelidir).

  • Mekan: İstanbul Genelindeki Sinema Salonları.

  • Açıklama: Kaybolduktan sonra ailesine yeniden kavuşabilmek için kilometrelerce yolu aşan müzisyen bir ev kedisinin cesaret dolu hikayesini konu edinen animasyon filmidir. Vincent Bal ile Wip Vernooij tarafından yönetilen yapım, çocuklara dostluğun ve zorluklar karşısında pes etmemenin önemini aşılamaktadır.

Emma Sevimli Köpek

  • Tarih ve Saat: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu (Sinema salonlarının gün içi seans saatleri kontrol edilmelidir).

  • Mekan: İstanbul Genelindeki Sinema Salonları.

  • Açıklama: Barınaktan sahiplenilen ve bir süre sonra sosyal medyada büyük bir popülerliğe ulaşan sevimli köpek Emma'nın maceralarını konu alan aile filmidir. Mohsen Rabiei yönetmenliğinde çekilen ve altı yaş üzeri çocuklar için uygun olan yerli yapım, hayvan sevgisi ve bağ kurma kavramlarını eğlenceli bir dille ele almaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

7. Yaratıcı Çocuk Festivali (1. Gün)

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 10:00 - 18:00 arası.

  • Mekan: KüçükÇiftlik Park.

  • Açıklama: KüçükÇiftlik Park alanında başlayacak olan Türkiye'nin en kapsamlı aile festivali, çocuklara tek biletle bilim, sanat, tasarım ve ekoloji odaklı yüzlerce faaliyet sunmaktadır. Festivalin ilk gününde çocukları neşeli dev kortejler, balon katlama şovları, SüngerBob ve Patrick dans gösterileri ile heyecan dolu sahneler beklemektedir.

7. Yaratıcı Çocuk Festivali (2. Gün)

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 10:00 - 18:00 arası.

  • Mekan: KüçükÇiftlik Park.

  • Açıklama: KüçükÇiftlik Park'ta kesintisiz devam edecek bu büyük buluşma, ikinci gününde de aile boyu eğlence ve gelişim odaklı atölyeleri bir araya getirmektedir. Sahne programında yer alan Eskimoda çocuk konseri, Küsmesin Yıldızlar tiyatrosu ve uzman Doç. Dr. Özgür Bolat ile sanatçı Gupse Özay söyleşileri ebeveynlere de kılavuzluk edecektir.

Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 11:00, 13:00 ve 15:00.

  • Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne.

  • Açıklama: Hilltown Seyirlik Sahne'de çocuklarla buluşacak olan bu müzikli yapım, ünlü Kırmızı Balık şarkısının hikayesini deniz altı dünyasının büyüleyici atmosferiyle birleştirmektedir. Çocuklara su altı ekosistemini ve çevre temizliğini aşılamayı amaçlayan gösteri, ritmik danslar ve melodilerle dikkat çekmektedir.

Afacan Kardeşler Müzikali

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 14:00 ve 16:00.

  • Mekan: Torium Sahne.

  • Açıklama: Torium Sahne'de sergilenecek olan bu eğlenceli çocuk müzikali, iki afacan kardeşin maceralarını müzikal tiyatro normlarıyla sahneye taşımaktadır. Kardeşlik bağları ve aile içi iletişimi destekleyen bu dinamik şov, çocukları müzikler eşliğinde eğlendirmeyi hedeflemektedir.

Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 14:00.

  • Mekan: Mall of İstanbul MOİ Sahne.

  • Açıklama: Mall of İstanbul MOİ Sahne'de sergilenecek olan bu modern müzikal, klasik masalı ritmik ezgiler ve güncel bir anlatı diliyle sahneye taşımaktadır. Çocuklara çalışkanlığın, dayanışmanın ve geleceğe hazırlıklı olmanın önemini anlatan gösteri, eğitici ve eğlendirici niteliktedir.

Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu (Hilltown)

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 11:00, 13:00 ve 15:00.

  • Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne.

  • Açıklama: Hilltown Seyirlik Sahne'de sahnelenecek olan bu popüler müzikal, ünlü çocuk şarkısı kahramanı Ceviz Adam'ı sahnede canlandırmaktadır. Gösteri boyunca çocuklara su tasarrufu, geri dönüşüm ve temel trafik kuralları gibi hayati öğretiler neşeli danslarla aktarılmaktadır.

Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu (Trump Sahne)

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 13:00.

  • Mekan: Trump Sahne.

  • Açıklama: Trump Sahne'de izleyiciyle buluşacak olan bu yapım, internet fenomeni Ceviz Adam karakterini çocukların gelişimini destekleyecek interaktif bir tiyatro deneyimine dönüştürmektedir. Eğlenceli danslar ve şarkılar eşliğinde geri dönüşüm ile çevre bilincini ele alan müzikal, çocukları sahneye dahil ederek öğrenmeyi pekiştirir.

Bahçelievler Belediyesi Çocuk Korosu Konseri

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 15:00.

  • Mekan: Nurettin Topçu Kültür Merkezi.

  • Açıklama: Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan konser, koro eğitimi alan çocukların en sevilen şarkıları akranları için seslendireceği özel bir buluşmadır. Çocukların sahne deneyimi kazanmasını sağlayan ve müzikal işitsel algılarını güçlendiren bu konser, aile boyu sanatsal bir dinleti sunar.

Bahar Şenliği

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 10:00.

  • Mekan: The Green Park Pendik Hotel & Convention Center.

  • Açıklama: Pendik'te bulunan devasa otel yerleşkesinde organize edilen bu şenlik, açık ve kapalı alanlarda çocuklar için panayır oyunları ve çeşitli yarışmalar barındırmaktadır. Ailelerin ve çocukların bir arada keyifli vakit geçirmelerini hedefleyen şenlik, çocukların sosyalleşme ihtiyaçlarını desteklemektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla: Yaratıcı Heykel Atölyesi (6-9 yaş)

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 12:00.

  • Mekan: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (Beyoğlu).

  • Açıklama: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek olan bu atölye, çocukların ünlü sanatçının eserlerinden ilham alarak üç boyutlu tasarımlar yapmasını sağlayacaktır. Katılımcıların kilden ve farklı malzemelerden heykelcikler üreteceği program, çocukların sanatsal bakış açılarını ve el becerilerini zenginleştirmeyi amaçlar.

Denizin Koruyucuları İş Başında Atölyesi (5-6 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 13:30.

  • Mekan: Türkiye İş Bankası Müzesi (Eminönü).

  • Açıklama: Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde gerçekleştirilecek olan bu ücretsiz eğitim, küçük çocuklara deniz ekosistemini ve doğayı korumayı eğlenceli bir biçimde öğretmektedir. Oyunlar aracılığıyla çevre bilincini erken yaşta kazandırmayı hedefleyen etkinlik, çocukların empati ve sorumluluk duygularını besler.

Dünya’ya Sözüm Var! Atölyesi (7-8 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 15:00.

  • Mekan: Türkiye İş Bankası Müzesi (Eminönü).

  • Açıklama: Türkiye İş Bankası Müzesi Eminönü şubesinde organize edilen atölyede çocuklar, küresel iklim sorunlarını tartışarak dünyaya dair bireysel çevre taahhütlerini hazırlayacaklardır. Ücretsiz olarak sunulan bu farkındalık çalışması, çocukları aktif birer çevre elçisi olmaları için teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Su Altındaki Dünya Temalı Sulu Boya Atölyesi (6-10 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi (Seans saatleri için kültür merkeziyle irtibata geçilmelidir).

  • Mekan: Avrupa Yakası Kültür Merkezi.

  • Açıklama: Avrupa Yakası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bu sanatsal atölye, çocukların okyanus canlılarını hayal ederek sulu boya tekniğiyle resmetmesini hedeflemektedir. Sanatsal yaratıcılığı destekleyen çalışma, çocukların renk teorisini ve fırça tekniklerini deneyimleyerek öğrenmesini sağlar.

BKM Mutfak Atölye İstanbul Yıl Sonu Gösterileri

  • Tarih ve Saat: 6 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 14:00.

  • Mekan: Halis Kurtça Kültür Çocuk Merkezi.

  • Açıklama: Halis Kurtça Kültür Çocuk Merkezi'nde sahne alacak olan bu gösteri, BKM Mutfak öğrencilerinin aldıkları drama eğitimlerinin sonucundaki mezuniyet performansıdır. Sekiz yaş ve üzeri çocuklara hitap eden etkinlik, akranlarının sahne üzerindeki başarılarını izlemek isteyen çocuklara ilham kaynağı olacaktır.

Tabağımdaki Natürmort (4-6 yaş)

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 12:00.

  • Mekan: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (Beyoğlu).

  • Açıklama: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Beyoğlu şubesinde ücretsiz sunulacak bu atölye, küçük yaş gruplarına natürmort sanatını eğlenceli şekillerle sevdirmektedir. Çocukların meyve ve sebze kompozisyonları oluşturarak resim sanatını pratik edeceği çalışma, görsel algı gelişimlerini desteklemeyi hedefler.

Toprağın Altındaki Saklı Dünya (4 - 6 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 12:00 - 13:00 arası.

  • Mekan: Borusan Contemporary (Perili Köşk).

  • Açıklama: Borusan Contemporary bünyesinde gerçekleştirilecek olan bu veli katılımlı atölye, çocukların Edward Burtynsky sergisinden esinlenerek yeryüzü altındaki yaşam formlarını keşfetmelerini sağlar. Atölyepikolo eğitmenleri eşliğinde çocukları ekolojik bir sanat seyahatine çıkaran program, doğal çevre bilincini geliştirmeye katkıda bulunur.

Perili Köşk'ü Tasarlıyorum (6 - 9 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 14:00 - 15:00 arası.

  • Mekan: Borusan Contemporary (Perili Köşk).

  • Açıklama: Borusan Contemporary'de yapılacak bu yaratıcı mimari atölyesi, çocukların tarihi Perili Köşk binasının geçirdiği restorasyon dönüşümünü incelemesini hedefler. Çocukların çevre dostu malzemelerle kendi bina maketlerini tasarlayacağı etkinlik, çocukların üç boyutlu tasarım ve uzamsal zeka gelişimini destekler.

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Motifleri (8-12 yaş)

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar, Saat 15:00.

  • Mekan: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (Beyoğlu).

  • Açıklama: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek bu atölye, çocuklara usta sanatçının geleneksel motiflerini tanıtmaktadır. Çocukların şablon baskı tekniğini kullanarak kendi sanatsal ürünlerini yaratacağı çalışma, geleneksel Türk resim sanatına dair kültürel bir köprü kurmaktadır.

Yaratıcı Müzik: Ritim, Ses ve Hareket Atölyesi (7-11 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 7 Haziran 2026 Pazar (Seans saatleri için kültür merkeziyle irtibata geçilmelidir).

  • Mekan: Avrupa Yakası Kültür Merkezi.

  • Açıklama: Avrupa Yakası Kültür Merkezi'nde başlayacak olan bu ritim odaklı eğitim, çocukların sesleri ve beden hareketlerini kullanarak ritmik yapılar tasarlamasını sağlar. Birlikte müzik yapmanın gücünü keşfedecek olan çocuklar, grup uyumu ve özgüven gelişimine yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerdir.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Vialand (İstanbul Tema Park)

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 10:00 - 18:00 arası.

  • Mekan: Eyüpsultan.

  • Açıklama: Eyüpsultan ilçesinde yer alan devasa tema park, her yaş grubuna uygun adrenalin dolu üniteleri, hız trenlerini ve fantastik masal dünyası canlandırmalarını sunmaktadır. Çocukların açık havada arkadaşları ve aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşaması için kentin en büyük eğlence tesisidir.

İstanbul Dolphinarium (Yunus Gösteri Merkezi)

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Gösteri Seansları Saat 14:00 ve 17:00'dedir.

  • Mekan: Eyüpsultan.

  • Açıklama: Eyüpsultan kıyısında bulunan bu kapalı gösteri merkezinde yunusların, sevimli fokların ve beyaz balinaların muhteşem akrobatik şovları sergilenmektedir. Çocuklarda su altı canlılarına karşı ilgi uyandırmayı hedefleyen tesis, eğitici ve eğlenceli bir hafta sonu rotası oluşturmaktadır.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 10:00 - 22:00 arası.

  • Mekan: Üsküdar (Emaar Square Mall).

  • Açıklama: Anadolu yakasındaki Emaar Square Mall içerisinde bulunan bu su dünyası, dev tünel akvaryumu ve egzotik canlıların yaşadığı nehir bölgesini barındırmaktadır. Penguenlerden su samurlarına kadar yüzlerce deniz canlısını keşfeden çocuklar, deniz ekosistemini koruma bilincini yakından hissedeceklerdir.

İstanbul Akvaryum (Florya)

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 10:00 - 20:00 arası.

  • Mekan: Bakırköy (Florya).

  • Açıklama: Florya sahilinde konumlanan bu dev akvaryum, Karadeniz'den Pasifik'e kadar 17 farklı coğrafi temayı ve yapay yağmur ormanını çocukların ayağına getirmektedir. Zengin balık çeşitliliği ve interaktif bilgilendirme ekranları ile çocuklara unutulmaz bir denizaltı kaşifliği deneyimi sunar.

Playland Eğlence Merkezleri

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 10:00 - 22:00 arası.

  • Mekan: İstanbul Genelindeki Çeşitli Alışveriş Merkezleri.

  • Açıklama: Kent genelindeki birçok büyük alışveriş merkezinde yer alan Playland, jetonlu oyun makineleri, sanal gerçeklik üniteleri ve bowling kulvarları sunmaktadır. Çocukların ve ailelerin kapalı alanda hareketli oyunlar oynamasına imkan tanıyan bu alanlar, hafta sonu boyu kesintisiz hizmet vermektedir.

Zeytinburnu Buz Adası

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 10:00 - 22:00 arası.

  • Mekan: Zeytinburnu.

  • Açıklama: Çocukların koruyucu ekipman desteği ve uzman eğitmenler nezaretinde güvenle buz pateni kayabileceği modern bir kapalı spor tesisidir. 5 yaş üzerindeki çocukların denge yeteneklerini ve vücut koordinasyonlarını geliştirmeleri için harika bir aktif hafta sonu alternatifidir.

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Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzeye Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzeye Gidilir?

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 10:00 - 18:00 arası.

  • Mekan: Kadıköy (Göztepe).

  • Açıklama: Göztepe'deki tarihi bir köşkte bulunan bu müze, şair Sunay Akın tarafından dünyanın dört bir yanından toplanan antika oyuncakları sergilemektedir. Oyuncakların çocukların göz hizasında olacak şekilde yerleştirildiği sergiler, çocukların hayal dünyasını besleyen masalsı bir yolculuk sunmaktadır.

Müze Gazhane (Kadıköy)

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 10:00 - 18:00 arası (İklim ve Bilim Merkezi bölümleri).

  • Mekan: Kadıköy (Hasanpaşa).

  • Açıklama: Restore edilen tarihi gaz fabrikasında çocuklara yönelik tamamen ücretsiz hizmet veren İklim Müzesi ile Çocuk Bilim Merkezi bölümlerini barındıran kompleks yapıdır. Çocuklar interaktif bilimsel deneylerle fizik kurallarını öğrenirken, küresel ısınmaya dair çevre dostu oyunlar oynayabilmektedir.

Rahmi M. Koç Müzesi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 10:00 - 18:00 arası.

  • Mekan: Beyoğlu (Hasköy).

  • Açıklama: Haliç kıyısındaki bu devasa sanayi müzesinde antika arabalar, gerçek uçaklar, gemiler ve hatta tarihi bir denizaltı çocukların keşfine açık tutulmaktadır. Mühendisliğin ve sanayinin gelişimini interaktif düğmeler ve şematik modellerle sunan sergiler, çocukların merak duygularını harekete geçirmektedir.

Miniatürk Açık Hava Müzesi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 09:00 - 18:00 arası.

  • Mekan: Beyoğlu (Haliç).

  • Açıklama: Türkiye ve Osmanlı coğrafyasının en seçkin mimari eserlerinin minyatür ölçekli maketlerini yemyeşil bir açık alanda sergileyen devasa bir komplekstir. İstanbul Tarihi Yarımada model sergisini de barındıran müze, çocuklara tarih ve coğrafya bilincini görsel bir şölenle aktarır.

Üsküdar Bilim Merkezi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 09:00 - 18:00 arası.

  • Mekan: Üsküdar (Ünalan).

  • Açıklama: Ünalan mahallesinde bulunan bu bilim üssü, çocuklara uzay bilimleri, havacılık, energy ve robotik alanlarında uygulamalı deney düzenekleri sunmaktadır. Planetaryum seanslarının da düzenlendiği ücretsiz merkez, 6-14 yaş arasındaki çocukların bilimsel merakını tetiklemektedir.

İstanbul Modern Sanat Müzesi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 10:00 - 18:00 arası.

  • Mekan: Beyoğlu (Tophane).

  • Açıklama: Tophane rıhtımındaki modern binasında çocuklara yönelik çağdaş sanat atölyeleri ve rehberli keşif turları düzenleyen nitelikli bir kültür durağıdır. Çocukların renklerin, formların ve heykel sanatının dünyasıyla interaktif bir biçimde tanışmasını sağlayan programlar hafta sonu devam etmektedir.

Sakıp Sabancı Müzesi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 10:00 - 18:00 arası.

  • Mekan: Sarıyer (Emirgan).

  • Açıklama: Emirgan'ın eşsiz doğasındaki geniş bahçesi ve tarihi köşküyle çocuklara sanatın kapılarını eğlenceli atölyelerle açan boğaz manzaralı müzedir. Çocukların sanat sergilerini gezerken aynı zamanda bahçedeki doğal bitki örtüsünü de keşfetmelerine olanak tanıyan sakinleştirici bir rotadır.

Arter Çağdaş Sanat Müzesi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 11:00 - 19:00 arası.

  • Mekan: Beyoğlu (Yenişehir).

  • Açıklama: Dolapdere'de konumlanan bu çağdaş sanat merkezi, çocukların modern sanatı anlayıp sorgulayabilmesi için özel atölyeler ve turlar sunmaktadır. Geniş ve ferah sergi salonlarında çocukların serbestçe yaratıcı düşünmelerini teşvik eden interaktif tasarımlar barınmaktadır.

Pera Müzesi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 Haziran Cumartesi Saat 10:00 - 19:00, 7 Haziran Pazar Saat 12:00 - 18:00.

  • Mekan: Beyoğlu (Meşrutiyet).

  • Açıklama: Beyoğlu semtindeki tarihi binasında sergilenen ünlü resim eserleri ve antik bulgularıyla çocukların tarih ve sanat algılarını besleyen köklü bir müzedir. Hafta sonu boyunca çocukların kendi yaratıcı çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri kapalı eğitim alanları da faaldir.

Yapı Kredi Kültür Sanat

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 Haziran Cumartesi Saat 10:00 - 19:00, 7 Haziran Pazar Saat 11:00 - 18:00.

  • Mekan: Beyoğlu (İstiklal).

  • Açıklama: İstiklal Caddesi üzerinde yer alan bu ücretsiz sanat galerisi, resimden mimari heykel çalışmalarına kadar çocukların estetik ufkunu genişletecek sergiler barındırır. Çocukların modern sanatın farklı disiplinlerini yerinde görerek keşfetmeleri için her an ziyarete açık merkezi bir konumdadır.

Fethi Paşa Korusu

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 08:30 - 23:00 arası.

  • Mekan: Üsküdar (Kuzguncuk).

  • Açıklama: Üsküdar ve Kuzguncuk sırtlarında Boğaz manzarasına hakim olan bu geniş koru, çocukların doğayla iç içe özgürce koşup oynayabileceği geniş çim alanlar sunar. Ebeveynlerin dinlenebilmesi ve çocukların enerjilerini doğada atabilmesi için ideal bir hafta sonu dinlenme noktasıdır.

Barış Manço Kültür Merkezi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 09:00 - 17:00 arası.

  • Mekan: Kadıköy (Caferağa).

  • Açıklama: Kadıköy'de yer alan ve İBB bünyesinde çocuklara sanat eğitimi sunan bu merkez, hafta sonu çocukların tiyatro ve resimle tanışmaları için samimi bir ortam sunar. Çocukların erken yaşta sahne sanatlarıyla ve görsel disiplinlerle sağlıklı bağlar kurmasını sağlayan çeşitli yerel etkinlikler organize edilmektedir.

Atatürk Kitaplığı

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 Haziran Cumartesi, Saat 09:00 - 19:00 arası (Pazar günleri kapalıdır).

  • Mekan: Beyoğlu (Taksim).

  • Açıklama: Taksim semtinde bulunan bu devasa kütüphane, çocuklara özel tasarlanmış geniş okuma salonu ve hafta sonu yapılan masal anlatım saatleriyle okurları beklemektedir. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasını sağlayan bu sessiz ve huzurlu ortam, zengin bir çocuk edebiyatı koleksiyonu barındırmaktadır.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 09:00 - 21:00 arası.

  • Mekan: Fatih (Beyazıt).

  • Açıklama: Fatih ilçesindeki tarihi dokusu ve zengin çocuk kitaplığı arşivi ile öne çıkan bu kütüphane, çocuklara sakin bir okuma ve çalışma alanı yaratmaktadır. Hafta sonlarında çocuklara yönelik düzenlenen tematik film gösterimleri ve masal saatleri, kütüphaneyi keyifli bir sosyal alana dönüştürmektedir.

İBB Şehir Kütüphaneleri

  • Tarih ve Çalışma Saatleri: 6 - 7 Haziran 2026 Hafta Sonu, Saat 09:00 - 21:00 arası (Kadıköy, Bağcılar, Başakşehir ve Ümraniye lokasyonları).

  • Mekan: Kadıköy, Bağcılar, Başakşehir ve Ümraniye şubeleri.

  • Açıklama: İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan bu kütüphaneler, interaktif tasarlanmış çocuk bölümleriyle minik okurlara eğlenceli bir kitap keşif alanı sunmaktadır. Hafta sonu masal anlatımı etkinlikleri ve eğitici film gösterimleri ile çocukların kütüphane kültürü edinmesini teşvik etmektedir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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