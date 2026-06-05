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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 6 - 7 Haziran Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 6 - 7 Haziran Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 23:26
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 6-7 Haziran'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Kenan Doğulu

  • Konser Yeri: Swissotel The Bosphorus, İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk pop müziğinin en üretken ve enerjik yorumcularından biri olan Kenan Doğulu, zengin sahne repertuvarı ve güçlü canlı performansıyla tanınmaktadır. Sanatçı, Boğaz manzaralı bu özel açık havada geçmişten günümüze en sevilen pop hitlerini seslendirecektir.

Aşkın Nur Yengi

  • Konser Yeri: Jolly Joker Tema Sahnesi, İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: 90'lı yılların pop müziğine damgasını vuran ve güçlü sesiyle zamansız aşk şarkılarına imza atan Aşkın Nur Yengi, sahnedeki nostaljik rüzgarıyla bilinmektedir. Sanatçı bu konserde, nesiller boyu dillerden düşmeyen duygusal şarkılarını ve hareketli pop eserlerini seslendirecektir.

Buray

  • Konser Yeri: Atatürk Havalimanı (Sıfır Atık Festivali Sahnesi), İstanbul

  • Konser Saati: 7 Haziran Pazar - 18:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Akustik pop tarzını modern altyapılarla birleştiren ve özgün sesiyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Buray, doğa dostu projelere verdiği destekle de bilinmektedir. Sanatçı, çevre farkındalığına adanmış bu festival kapsamında en popüler romantik ve hareketli parçalarını seslendirecektir.

Melis Fis

  • Konser Yeri: UNIQ Open Air Theater, İstanbul

  • Konser Saati: 7 Haziran Pazar - 20:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Yeni nesil pop müziğin dijital dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaşan genç ve başarılı isimlerinden Melis Fis, sahnedeki dinamik tarzıyla dikkat çekmektedir. Genç vokal, bu keyifli açık hava konserinde hareketli modern pop şarkıları ve enerjik danslarıyla dinleyicilerine eğlenceli bir akşam sunacaktır.

Natasa Theodoridou

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul

  • Konser Saati: 7 Haziran Pazar - 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Yunan pop ve geleneksel laikó müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Natasa Theodoridou, duygusal derinliğe sahip sahne yorumuyla tanınmaktadır. İki ülke müziği arasında kültürel bir köprü kuran bu performans, Harbiye'nin tarihi atmosferinde Akdeniz rüzgarları estirecektir.

Burak Onurlu

  • Konser Yeri: Atatürk Havalimanı (Sıfır Atık Festivali Sahnesi), İstanbul

  • Konser Saati: 7 Haziran Pazar - 11:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Çocuk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Burak Onurlu, çocuklara yönelik eğlendirici ve eğitici şarkılarıyla tanınmaktadır. Sanatçı, festivalin pazar günkü sabah programında minik katılımcılar ve aileleri için neşeli ve interaktif bir konser gerçekleştirecektir.

Ceviz Adam Müzikali

  • Konser Yeri: Trump Sahne (Şişli), İstanbul

  • Konser Saati: 7 Haziran Pazar - 13:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Çocuklara yönelik eğitici pop şarkıları ve müzikal tiyatro performanslarıyla tanınan bu yapım, Youtube üzerinde 400 milyondan fazla dinlenme oranına ulaşmıştır. İnteraktif dansları ve pedagojik altyapısıyla öne çıkan gösteri, minik izleyicilere çevre bilinci, tasarruf ve kuralları neşeli ezgilerle öğretecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Max Korzh

  • Konser Yeri: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 19:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Hip-hop ritimlerini stadyum marşları ve elektronik ögelerle harmanlayan dünyaca ünlü Belaruslu sanatçı Max Korzh, kitleleri peşinden sürükleyen enerjik şovlarıyla tanınmaktadır. Boğaz kıyısındaki bu ikonik stadyumda gerçekleşecek konser, yurt dışından gelen yoğun hayran talebiyle adeta uluslararası bir buluşmaya dönüşmektedir.

Poizi

  • Konser Yeri: Atatürk Havalimanı (Sıfır Atık Festivali Sahnesi), İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 18:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: 'Çıkar Biri Karşıma' gibi popüler şarkılarıyla tanınan genç rap sanatçısı Poizi, modern beat'leri organik tınılarla harmanlayan özgün tarzıyla Türkçe rap sahnesinde yükselmektedir. Sanatçı, çevre farkındalığını artırmayı amaçlayan bu büyük festival sahnesinde dinleyicilere yüksek tempolu ve mesaj içerikli bir set sunacaktır.

Sefo

  • Konser Yeri: Atatürk Havalimanı (Sıfır Atık Festivali Sahnesi), İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Reggaeton ve trap tarzındaki hareketli ritimleriyle Türkçe rap müziğin en popüler isimlerinden biri olan Sefo, sahnedeki yüksek enerjisiyle bilinmektedir. Sanatçı, Sıfır Atık Festivali'nin cumartesi akşamı programında sergileyeceği bu dinamik performansıyla her yaştan dinleyiciyi coşturmayı hedeflemektedir.

Ceza

  • Konser Yeri: Atatürk Havalimanı (Sıfır Atık Festivali Sahnesi), İstanbul

  • Konser Saati: 7 Haziran Pazar - 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkçe rap müziğin kurucu isimlerinden ve en hızlı söyleyen sanatçılarından biri olan Ceza, toplumsal olaylara değinen lirikleriyle tanınan bir efsanedir. Sanatçı, festivalin son günündeki bu görkemli kapanış konserinde, geçmişten günümüze en ikonik hip-hop hitlerini seslendirecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Artemis Koro

  • Konser Yeri: Şerefiye Sarnıcı, İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 20:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Çok sesli klasik koro müziğinin seçkin eserlerini yorumlayan Artemis Koro, sanatsal kalitesi ve vokal uyumuyla dikkat çeken prestijli bir topluluktur. Tarihi sarnıcın mistik atmosferinde gerçekleşecek bu konser, mekanın bin yıllık olağanüstü doğal akustiğinde dinleyicileri benzersiz bir zaman yolculuğuna çıkaracaktır.

Acapella TimbrFifths

  • Konser Yeri: Şerefiye Sarnıcı, İstanbul

  • Konser Saati: 7 Haziran Pazar - 20:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Enstrüman kullanmaksızın yalnızca insan sesinin tınısal gücüne dayanarak klasik ve çok sesli eserleri yorumlayan grup, teknik başarısıyla öne çıkmaktadır. Topluluk, Şerefiye Sarnıcı'nın büyüleyici sütunları arasında yankılanacak vokal düzenlemeleriyle dinleyicilere en saf koro müziği deneyimlerinden birini yaşatacaktır.

Recycled Orchestra of Cateura (Geri Dönüştürülmüş Enstrümanlar Orkestrası)

  • Konser Yeri: Atatürk Havalimanı (Sıfır Atık Festivali Sahnesi), İstanbul

  • Konser Saati: 7 Haziran Pazar - 16:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Paraguay'daki çöplük atıklarından yapılan kemanlar, çellolar ve nefesli sazlarla klasik müzik şaheserlerini icra eden dünyaca ünlü bu çocuk orkestrası, çevre koruma felsefesinin sanattaki simgesidir. Topluluk, festival sahnesinde sergileyeceği bu yaratıcı performansla dinleyicilere hem sanatsal bir ziyafet sunacak hem de ekolojik farkındalık mesajı verecektir.

Candlelight

  • Konser Yeri: Kadıköy Cinema, İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 20:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Klasik müziğin en seçkin ve popüler eserlerini mum ışığı eşliğinde loş bir atmosferde sunan Candlelight serisi, dinleyicilere sinematik bir ortam vaat etmektedir. Kadıköy Cinema'nın tarihi atmosferinde düzenlenecek bu özel dinleti, klasik müzik severlere büyüleyici ve huzurlu bir akşam yaşatacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

ZAMNA x MO Homecoming 2026

  • Konser Yeri: Life Park, İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 15:00 ve 7 Haziran Pazar - 15:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Mahmut Orhan’ın Meksika menşeili dünyaca ünlü Zamna Festivali ile ortaklaşa düzenlediği bu iki günlük devasa etkinlik, Türkiye'de ilk kez festival formatında hayata geçirilmektedir. Festival kapsamında CamelPhat, Shimza, Francis Mercier, Rivo ve Avangart Tabldot gibi otuzun üzerinde yerli ve yabancı elektronik müzik sanatçısı sahne alacaktır.

Gabriels (DJ Set)

  • Konser Yeri: Frankie (Galataport İstanbul), İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 22:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Galataport Jazz festivali kapsamında Frankie'de sahne alacak olan Gabriels, elektronik ritimlerle harmanlanmış enerjik bir DJ performansı sunacaktır. Sanatçı, soul ve modern elektronik tınıları birleştiren seçkisiyle Boğaz kıyısındaki müzikseverlere gece boyu sürecek ritmik bir deneyim vaat etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Vega

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 22:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Elektro-rock ve alternatif rock müziğinin Türkiye'deki efsanevi temsilcisi Vega, melankolik sözleri ve güçlü gitar tonlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Grup, Beşiktaş'ta gerçekleştireceği bu nostaljik konserde geçmişten günümüze en çok özlenen ve sevilen hit şarkılarını seslendirecektir.

Second

  • Konser Yeri: Blind, İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 22:00 (Detaylı saat akışı etkinlik günü netleşecektir)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk punk rock müziğinin köklü ve son derece dinamik temsilcilerinden biri olan Second, ödün vermeyen yüksek temposu ve ham sahne enerjisiyle öne çıkmaktadır. Grup, bu performansta dinleyicileri yüksek ritimli şarkıları eşliğinde durmaksızın zıplamaya ve eşlik etmeye davet etmektedir.

Can Gox

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy, İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Blues ve rock tınılarını kendine has derin ve pürüzlü vokal tarzıyla buluşturan Can Gox, Anadolu rock klasiklerini ve özgün bestelerini başarıyla yorumlamaktadır. Kadıköy'deki bu enerjik konser, sanatçının güçlü orkestrası eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir rock ve caz gecesi sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Kaan Arslan Co.

  • Konser Yeri: Doğuş Meydanı (Galataport İstanbul), İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 17:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Galataport Jazz'ın üçüncü edisyonunun açılışını yapacak olan Kaan Arslan Co., caz müziğinin geleneksel ve modern tınılarını harmanlayan zengin bir repertuvar sunacaktır. Topluluk, Boğaz'ın esintisi eşliğinde dinleyicilere keyifli ve dinlendirici bir açık hava performansı yaşatacaktır.

ÜÇ feat. Erik Truffaz

  • Konser Yeri: Doğuş Meydanı (Galataport İstanbul), İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 19:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk caz sahnesinin seçkin müzisyenlerinden oluşan ÜÇ projesi, avangart caz trompetinin dünyaca ünlü Fransız temsilcisi Erik Truffaz ile bu özel konserde bir araya gelmektedir. Konser, doğaçlama caz ögeleri ile deneysel elektronik tınıları kusursuzca birleştirerek dinleyicilere kozmopolit bir müzikal ziyafet sunacaktır.

Burhan Öçal & The Trakya All Stars

  • Konser Yeri: Doğuş Meydanı (Galataport İstanbul), İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Dünyaca ünlü perküsyon virtüözü Burhan Öçal'ın liderliğindeki topluluk, geleneksel Trakya ve Roman müziklerini caz doğaçlamalarıyla buluşturmaktadır. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu performans, enerjik ritimleri ve neşeli ezgileriyle Boğaz kıyısındaki festival coşkusunu zirveye taşıyacaktır.

Avery*Sunshine

  • Konser Yeri: Doğuş Meydanı (Galataport İstanbul), İstanbul

  • Konser Saati: 7 Haziran Pazar - 19:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Gospel ve klasik caz unsurlarını çağdaş soul ve R&B tarzıyla birleştiren piyanist ve vokalist Avery*Sunshine, neşeli sahne duruşuyla tanınmaktadır. Sanatçı, pazar akşamı gerçekleştireceği bu dinletide, güçlü sesi ve samimi anlatımıyla dinleyicilerin ruhuna dokunacak bir performans sergileyecektir.

Morcheeba

  • Konser Yeri: Doğuş Meydanı (Galataport İstanbul), İstanbul

  • Konser Saati: 7 Haziran Pazar - 20:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Trip-hop ve alternatif caz tınılarını popüler melodi altyapılarıyla birleştiren efsanevi İngiliz grup Morcheeba, Skye Edwards'ın büyüleyici vokaliyle öne çıkmaktadır. Grup, festivalin kapanışında sakin ritimleri, derin basları ve hipnotik melodileriyle İstanbul Boğazı manzarasına eşlik edecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

Hoyçek (Çekmeköy Türk Halk Müziği Topluluğu ve Halk Dansları Gösterisi)

  • Konser Yeri: Turgut Özal Kültür Merkezi, İstanbul

  • Konser Saati: 6 Haziran Cumartesi - 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Halk dansları ve geleneksel halk ezgilerini başarılı bir koro eşliğinde sahneye taşıyan Hoyçek topluluğu, kültürel mirasımızı yaşatmayı amaçlamaktadır. Topluluk, bu özel etkinlikte Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan göçlerin, acıların ve sevinçlerin en dokunaklı türkülerini ve danslarını izleyicilerle buluşturacaktır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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