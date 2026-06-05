Özgür Özel'in B Planı İfşa Oldu: CHP'ye Alternatif Yeni Partinin Adı Bile Belli!
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/ozgur-ozel-i...
Mahkeme kararıyla CHP liderliğini bırakmak zorunda kalan Özgür Özel, bir yandan olağanüstü kurultay için imza toplarken, diğer yandan Ekrem İmamoğlu ile birlikte kapalı kapılar ardında yeni bir siyasi hareketin temellerini atıyor. Başkent kulislerini hareketlendiren son iddialara göre, doğrudan ana muhalefet olmayı hedefleyen bu yeni partinin adı İstiklal Partisi olacak.
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Mutlak Butlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel'in siyasi yol haritası netleşmeye başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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