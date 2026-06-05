Özgür Özel'in B Planı İfşa Oldu: CHP'ye Alternatif Yeni Partinin Adı Bile Belli!

Kamuoyu Özel'in parti içinde kalarak mücadele etmesini beklerken, deneyimli siyasetçinin aslında iki aşamalı gizli bir plan yürüttüğü ortaya çıktı. Özel'in ilk hedefi, topladığı 900 delegenin imzasıyla partiyi acil bir kurultaya götürmek. İmzaların genel merkeze sunulmasının ardından tüm gözler yeniden koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği karara çevrildi. Eğer on beş günlük yasal süre zarfında kurultay çağrısı yapılmazsa, Özgür Özel cephesi konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Herkesin gözü parti içindeki bu imza ve mahkeme savaşlarındayken, asıl büyük hamlenin arka planda sessizce yürütüldüğü anlaşıldı. Sözcü Gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk'ün gündeme taşıdığı iddialara göre, Özel sadece kurultay ihtimaline bel bağlamış değil. Kurultay kapılarının kapanması veya istenilen sonucun alınamaması ihtimaline karşı yepyeni bir parti kurma hazırlıkları çoktan başladı. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ile sürekli dirsek temasında olan Özel'in, alternatif senaryoları detaylıca masaya yatırdığı ve yola çıkmaya hazır olduğu belirtiliyor. Kurulacak olan bu yeni siyasi oluşumun sıradan bir parti değil, kurulduğu an doğrudan ana muhalefet boşluğunu dolduracak güçlü bir yapı olması hedefleniyor.

Bir siyasi partinin kurulmasıyla işin bitmediği, asıl zorluğun Yüksek Seçim Kurulu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun getirdiği ağır seçim şartlarını yerine getirmek olduğu biliniyor. Seçime girme yeterliliği kazanabilmek adına teşkilatlanma ve yasal prosedürler üzerinde titizlikle çalışıldığı ifade ediliyor. Ankara kulislerinden sızan en dikkat çekici detay ise bu yoğun mesainin merkezindeki ismin çoktan belirlenmiş olması. Artık siyaset sahnesinde yüksek sesle dillendirilmeye başlanan bilgilere göre, Özgür Özel liderliğinde kurulması planlanan bu yeni hareketin adı İstiklal Partisi olacak.