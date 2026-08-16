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O Güzel Öğretmenler Atlarına Bindi Gittiler…

etiket O Güzel Öğretmenler Atlarına Bindi Gittiler…

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
16.08.2026 - 19:41
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Bir okulun önünde öğretmenler yan yana gelmiş, fotoğraf çektiriyor.

Kadınlar, erkekler, gençler, biraz daha yaş almış olanlar…

Takım elbiseler, döpiyesler, düzgün taranmış saçlar, ciddi ama mağrur yüzler.

Fotoğraf siyah beyaz. Ama anlattığı hikâye hiç de renksiz değil.

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“O güzel insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler…”

“O güzel insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler…”

Belki atları yoktu bu öğretmenlerin. Belki çoğu okula yürüyerek geliyordu. Belki kışın sobası yanmayan sınıflarda ders anlatıyor, lojmanlarda kalıyor, maaşını bekliyor, bir çift ayakkabıyı yıllarca giyiyordu.

Ama bir şeyleri vardı:

Bir memleket meseleleri vardı.

Öğretmen yalnızca ders anlatmıyordu

1960’ların Anadolu’sunda öğretmen olmak, bugünkü anlamıyla yalnızca bir meslek sahibi olmak değildi.

Öğretmen çoğu yerde kasabanın okuyanı, yazanı, soranı, sorgulayanıydı. Çocuğu okutmakla kalmazdı. Veliyi ikna ederdi. Köylünün dilekçesini yazardı. Gazete getirirdi. Kitap önerirdi. Tiyatro yaptırırdı. 23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı, Cumhuriyet Bayramı’nı kasabanın ortak meselesine dönüştürürdü. Kız çocuklarının okula devam etmesi için ailelerle konuşurdu.

Bazen sağlıkçı, bazen rehber, bazen arabulucu olurdu. Devletin ulaşamadığı yerde devletin yüzüydü.

Cumhuriyetin en büyük iddialarından biri onun omuzlarındaydı:

Bir çocuğun doğduğu yer, kaderi olmamalıydı.

Sivrihisar’daki bu fotoğrafa baktığımda benim gördüğüm tam olarak bu. Bir öğretmenler grubu değil yalnızca. Bir ülkenin kendisini eğitim yoluyla değiştirebileceğine inanan insanlar görüyorum.

Ellerinde teknoloji yoktu, ama yönleri vardı

Akıllı tahtaları yoktu. Tabletleri yoktu. Yapay zekâları yoktu. Dijital içerik platformları, ölçme analitiği, öğrenme yönetim sistemleri yoktu.

Bugün eğitim dünyasının vazgeçilmez sandığı onlarca araçtan hiçbirine sahip değillerdi.

Ama belki bizim giderek kaybettiğimiz başka bir şeye sahiptiler: Yön duygusuna.

Ama belki bizim giderek kaybettiğimiz başka bir şeye sahiptiler: Yön duygusuna.

Neden öğretmen olduklarını biliyorlardı. Okulun neden var olduğunu biliyorlardı. Bir çocuğu okutmanın yalnızca o çocuğun sınav başarısını artırmak olmadığını biliyorlardı.

Çünkü eğitim onlar için bir üst okula geçiş sistemi değil, bir toplum inşa etme meselesiydi.

Bugün ise elimizde onların hayal bile edemeyeceği teknolojiler var. Fakat bazen çok daha temel bir sorunun cevabını bulamıyoruz:

Biz bu çocukları neden eğitiyoruz?

Sonra bir şey değişti

Öğretmenin toplumdaki yeri yavaş yavaş değişti.

Öğretmen önce “devlet memuru” oldu. Sonra “eğitim çalışanı”. Sonra performansı ölçülen profesyonel. Sonra veli memnuniyetinin muhatabı. Sonra sınav sonuçlarının sorumlusu.

Özel okullarda müşteri beklentileriyle, devlet okullarında sistemin ağır bürokrasisiyle sıkıştı.

Ardından dijital platformlar geldi. Şimdi de yapay zekâ geliyor.

Ve insanlığın tuhaf huyu yine devrede: Her yeni teknoloji geldiğinde önce insanı nasıl güçlendireceğimizi değil, insanın hangi işini teknolojiye yaptırabileceğimizi konuşuyoruz.

Öğretmenlik de bundan nasibini alıyor.

“Yapay zekâ öğretmenin yerini alır mı?”

Belki de yanlış soru bu.

Asıl soru şu olmalı:

Öğretmen, yeniden öğretmen olabilir mi?

Çünkü öğretmen bilgi veren kişi değildir

Eğer öğretmenliği bilgi aktarmak olarak tanımlarsak, geçmiş olsun. Bu yarış çoktan bitti.

Bir yapay zekâ sistemi dünyanın bütün öğretmenlerinden daha fazla bilgiye ulaşabilir. Bir konuyu istediğiniz kadar tekrar açıklayabilir. Kişiselleştirilmiş sorular hazırlayabilir. Ödev kontrol edebilir. Çeviri yapabilir. Hatta öğrencinin seviyesine göre ders bile anlatabilir.

Ama eğitim hiçbir zaman yalnızca bilgi aktarımı değildi.

O fotoğraftaki insanların değerini de bildikleri bilgi miktarı belirlemiyordu. Onların asıl gücü bir çocuğun hayatına tanıklık etmeleriydi.

Çocuğun gözündeki korkuyu görmek. Yapabileceğine inanmadığında ona inanmak. Yanlış yaptığında doğrusunu göstermek. Merakını uyandırmak. Bir kitabı eline tutuşturmak. Hayatında hiç duymadığı bir ihtimali ona göstermek.

Ve bazen sadece:

“Sen yapabilirsin.”

demek.

Bunun algoritması henüz yazılmadı. Umarım hiçbir zaman da yalnızca algoritmaya bırakılmaz.

Fotoğraftaki insanların çoğu artık hayatta olmayabilir

İsimlerini bilmiyorum. Hangisinin matematik, hangisinin edebiyat, hangisinin tarih öğretmeni olduğunu da bilmiyorum.

Belki fotoğraftaki genç öğretmenlerden biri o günlerde mesleğinin daha ilk yıllarındaydı. Belki yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Belki öğrencilerinden biri doktor oldu. Biri mühendis. Biri çiftçi. Biri öğretmen.

Belki biri hayatının bir yerinde kendi çocuğuna şöyle dedi:

“Benim bir öğretmenim vardı…”

Bir öğretmenin gerçek etkisini ölçmek işte bu yüzden çok zordur. Çünkü öğretmen yaptığı işin sonucunu çoğu zaman yıllar sonra bile göremez.

Bir cümle söyler. Unutur. Çocuk unutmaz.

Bir kitap önerir. Unutur. O kitap bir hayatın yönünü değiştirir.

Bir çocuğa güvenir. Çocuk yıllar sonra kendisine güvenmeyi öğrenir.

Eğitimin en güzel ve en acı tarafı da budur:

Tohumu eken, ağacın gölgesinde çoğu zaman oturamaz.

Tohumu eken, ağacın gölgesinde çoğu zaman oturamaz.

Peki biz neyi kaybettik?

Geçmişi romantikleştirmenin anlamı yok. 1960’ların Türkiye’sinin de yoksulluğu, eşitsizlikleri, sorunları, ideolojik çatışmaları vardı. Eğitim sistemi kusursuz değildi. Öğretmenlerin hayatı hiç kolay değildi.

Ama o dönemin eğitim anlayışından bugüne taşımamız gereken çok değerli bir fikir var:

Öğretmenlik toplumsal bir sorumluluktur.

Bir ülke öğretmenini yalnızlaştırıyorsa geleceğini yalnızlaştırıyor demektir. Öğretmenini itibarsızlaştırıyorsa bilgiyi itibarsızlaştırıyordur. Öğretmenini yalnızca müfredat yetiştiren, sınava öğrenci hazırlayan ve formları dolduran bir çalışana dönüştürüyorsa okulun ruhunu kaybediyordur.

Çünkü iyi eğitim sistemlerinin merkezinde binalar yoktur. Teknoloji yoktur. Müfredat bile yoktur.

İyi öğretmenler vardır.

Belki yeniden başlamamız gereken yer tam burasıdır

Bugün kuantum bilgisayarları konuşuyoruz. Yapay zekâ ajanlarını konuşuyoruz. Kişiselleştirilmiş öğrenmeyi, sanal gerçekliği, nöroteknolojiyi konuşuyoruz.

Konuşmalıyız da.

Geleceğin okulunu 1960 modeline döndürmek çözüm değil. Ama geleceğin okulunu kurarken 1960’lardaki o öğretmenin gözündeki anlamı kaybedersek, elimizde çok gelişmiş teknolojiyle çalışan fakat neden var olduğunu unutmuş okullar kalabilir.

Belki geleceğin öğretmeni daha az bilgi anlatacak. Daha az ödev kontrol edecek. Daha az sınav hazırlayacak. Bunların önemli bölümünü makineler yapacak.

Ama öğretmen çok daha önemli başka işler yapacak:

Çocuğun merakını koruyacak. İnsan ilişkileri kuracak. Eleştirel düşünmeyi geliştirecek. Vicdanı, sorumluluğu ve muhakemeyi besleyecek. Çocuğun kendi hayatının anlamını kurmasına eşlik edecek.

Kısacası öğretmen yeniden insan yetiştirecek.

O güzel insanlar…

Şimdi fotoğrafa bir kez daha bakıyorum.

Sivrihisar. 1960’lı yıllar. Bir okul bahçesi. Bir grup öğretmen.

Muhtemelen o gün fotoğraf çekilirken hiçbiri, altmış küsur yıl sonra birilerinin bu kareye bakıp eğitim üzerine düşüneceğini bilmiyordu.

Zaten gerçek öğretmenliğin tuhaflığı biraz da burada. Yaptığınız şeyin nereye ulaşacağını hiçbir zaman tam olarak bilemezsiniz.

Bir çocuğa dokunursunuz. O çocuk başka bir insana dokunur. O insan bir başkasına…

Ve yıllar geçer.

Öğretmen gider. Okul değişir. Bina değişir. Sıralar değişir. Kitaplar değişir. Ülke değişir.

Öğretmen gider. Okul değişir. Bina değişir. Sıralar değişir. Kitaplar değişir. Ülke değişir.

Ama bir yerlerde onun söylediği bir cümle yaşamaya devam eder.

Belki bu yüzden öğretmenler aslında hiç tamamen gitmezler.

O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler…

Ama bize hâlâ cevaplamamız gereken bir soru bıraktılar:

Biz çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağız değil; o dünyayı daha iyi hâle getirebilecek nasıl insanlar yetiştireceğiz?

Çünkü teknoloji değişir. Meslekler değişir. Okullar değişir. Hatta bildiğimiz dünyanın büyük bölümü değişir.

Ama insanın başka bir insana umut olma ihtiyacı değişmez.

Ve öğretmenlik, bütün teknolojilerin ötesinde, biraz da budur.

Bilgelik Yorumu

Bilgi bir kuşaktan diğerine aktarılabilir.

Ama bilgelik, bir insanın başka bir insanın hayatına dokunduğu yerde doğar.

Belki geçmişin öğretmenlerinden geleceğin okuluna taşımamız gereken en önemli miras budur:

Daha çok bilen çocuklar değil; bildiğiyle daha iyi bir dünya kurabilecek insanlar yetiştirmek.

Kayhan Karlı

YÖMEV Başkanı

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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