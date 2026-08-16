O Güzel Öğretmenler Atlarına Bindi Gittiler…

Neden öğretmen olduklarını biliyorlardı. Okulun neden var olduğunu biliyorlardı. Bir çocuğu okutmanın yalnızca o çocuğun sınav başarısını artırmak olmadığını biliyorlardı.

Çünkü eğitim onlar için bir üst okula geçiş sistemi değil, bir toplum inşa etme meselesiydi.

Bugün ise elimizde onların hayal bile edemeyeceği teknolojiler var. Fakat bazen çok daha temel bir sorunun cevabını bulamıyoruz:

Biz bu çocukları neden eğitiyoruz?

Sonra bir şey değişti

Öğretmenin toplumdaki yeri yavaş yavaş değişti.

Öğretmen önce “devlet memuru” oldu. Sonra “eğitim çalışanı”. Sonra performansı ölçülen profesyonel. Sonra veli memnuniyetinin muhatabı. Sonra sınav sonuçlarının sorumlusu.

Özel okullarda müşteri beklentileriyle, devlet okullarında sistemin ağır bürokrasisiyle sıkıştı.

Ardından dijital platformlar geldi. Şimdi de yapay zekâ geliyor.

Ve insanlığın tuhaf huyu yine devrede: Her yeni teknoloji geldiğinde önce insanı nasıl güçlendireceğimizi değil, insanın hangi işini teknolojiye yaptırabileceğimizi konuşuyoruz.

Öğretmenlik de bundan nasibini alıyor.

“Yapay zekâ öğretmenin yerini alır mı?”

Belki de yanlış soru bu.

Asıl soru şu olmalı:

Öğretmen, yeniden öğretmen olabilir mi?

Çünkü öğretmen bilgi veren kişi değildir

Eğer öğretmenliği bilgi aktarmak olarak tanımlarsak, geçmiş olsun. Bu yarış çoktan bitti.

Bir yapay zekâ sistemi dünyanın bütün öğretmenlerinden daha fazla bilgiye ulaşabilir. Bir konuyu istediğiniz kadar tekrar açıklayabilir. Kişiselleştirilmiş sorular hazırlayabilir. Ödev kontrol edebilir. Çeviri yapabilir. Hatta öğrencinin seviyesine göre ders bile anlatabilir.

Ama eğitim hiçbir zaman yalnızca bilgi aktarımı değildi.

O fotoğraftaki insanların değerini de bildikleri bilgi miktarı belirlemiyordu. Onların asıl gücü bir çocuğun hayatına tanıklık etmeleriydi.

Çocuğun gözündeki korkuyu görmek. Yapabileceğine inanmadığında ona inanmak. Yanlış yaptığında doğrusunu göstermek. Merakını uyandırmak. Bir kitabı eline tutuşturmak. Hayatında hiç duymadığı bir ihtimali ona göstermek.

Ve bazen sadece:

“Sen yapabilirsin.”

demek.

Bunun algoritması henüz yazılmadı. Umarım hiçbir zaman da yalnızca algoritmaya bırakılmaz.

Fotoğraftaki insanların çoğu artık hayatta olmayabilir

İsimlerini bilmiyorum. Hangisinin matematik, hangisinin edebiyat, hangisinin tarih öğretmeni olduğunu da bilmiyorum.

Belki fotoğraftaki genç öğretmenlerden biri o günlerde mesleğinin daha ilk yıllarındaydı. Belki yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Belki öğrencilerinden biri doktor oldu. Biri mühendis. Biri çiftçi. Biri öğretmen.

Belki biri hayatının bir yerinde kendi çocuğuna şöyle dedi:

“Benim bir öğretmenim vardı…”

Bir öğretmenin gerçek etkisini ölçmek işte bu yüzden çok zordur. Çünkü öğretmen yaptığı işin sonucunu çoğu zaman yıllar sonra bile göremez.

Bir cümle söyler. Unutur. Çocuk unutmaz.

Bir kitap önerir. Unutur. O kitap bir hayatın yönünü değiştirir.

Bir çocuğa güvenir. Çocuk yıllar sonra kendisine güvenmeyi öğrenir.

Eğitimin en güzel ve en acı tarafı da budur: