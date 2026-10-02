Ekmeği 2 Hafta Taze Tutan Yöntem: Poşetin İçine Bir Tane Koymak Yetiyor

Ekmek her sofranın vazgeçilmezi ama aynı zamanda en çok çöpe giden yiyeceklerden biri. Birkaç gün içinde bayatlayan ya da küflenen ekmekler çoğu zaman bitirilemeden atılıyor.

İngiliz Express gazetesinin aktardığına göre İngiltere merkezli atık yönetimi şirketi Wheeldon Brothers'ın uzmanları, nem ve sıcaklığı kontrol eden birkaç basit değişiklikle ekmeğin ömrünün uzatılabileceğini söylüyor. Üstelik bu yöntemler hem israfı hem de mutfak masraflarını azaltıyor.

İşte ekmeği daha uzun süre taze tutmanın 4 yolu...