article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Püf Noktası
Ekmeği 2 Hafta Taze Tutan Yöntem: Poşetin İçine Bir Tane Koymak Yetiyor

Ekmeği 2 Hafta Taze Tutan Yöntem: Poşetin İçine Bir Tane Koymak Yetiyor

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 09:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekmek her sofranın vazgeçilmezi ama aynı zamanda en çok çöpe giden yiyeceklerden biri. Birkaç gün içinde bayatlayan ya da küflenen ekmekler çoğu zaman bitirilemeden atılıyor.

İngiliz Express gazetesinin aktardığına göre İngiltere merkezli atık yönetimi şirketi Wheeldon Brothers'ın uzmanları, nem ve sıcaklığı kontrol eden birkaç basit değişiklikle ekmeğin ömrünün uzatılabileceğini söylüyor. Üstelik bu yöntemler hem israfı hem de mutfak masraflarını azaltıyor. 

İşte ekmeği daha uzun süre taze tutmanın 4 yolu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Poşetin içine bir sap kereviz koyun

Poşetin içine bir sap kereviz koyun

Uzmanlara göre az bilinen bu yöntem, ekmeğin raf ömrünü bir hafta kadar uzatabiliyor. Normalde yaklaşık bir hafta dayanan paketli bir ekmek, bu sayede iki hafta boyunca taze kalabiliyor.

Uzmanların açıklamasına göre kereviz bir miktar nem salıyor. Bu nem, ekmeğin kurumasını önlüyor ama küflenmeyi de teşvik etmiyor. Uzmanlar bu yöntemi, ekmeği buzdolabında saklarken yumuşaklığını korumak için öneriyor.

Ekmek poşetine küçük delikler açın

Ekmek poşetine küçük delikler açın

Kapalı bir poşetin içinde sıkışan nem, küfün üremesi için mükemmel bir ortam yaratıyor. Uzmanlara göre poşete birkaç küçük delik açmak bu riski azaltıyor.

Ancak abartmamak gerekiyor; çok fazla delik açarsanız ekmek bu kez çabuk kuruyabilir. Bazı paketli ekmeklerin ambalajında zaten küçük delikler bulunduğu için, yenilerini açmadan önce ambalajı kontrol etmekte fayda var.

Hava almayan bir kap kullanın

Hava almayan bir kap kullanın

Hava almayan bir saklama kabı, ekmek için ideal saklama ortamını korumaya yardımcı oluyor. Uzmanlara göre kapalı bir kap, ekmeği dışarıdaki nemden ve buzdolabı kokularından koruyan ekstra bir bariyer görevi görüyor.

En iyi yöntem ise ekmeği kendi poşetinden çıkarmadan, kapağı sıkıca kapanan bir kabın içine yerleştirmek.

Dondurun, dondurucudan çıkarıp kızartın

Dondurun, dondurucudan çıkarıp kızartın

Ekmek dondurucuda oldukça iyi korunuyor. Uzmanlar dondurmayı ekmeği saklamanın en etkili yollarından biri olarak görüyor.

Özellikle dilimlenmiş ekmeği dondurmak, sadece ihtiyacınız kadarını kullanmanızı sağlıyor. Dilimler hızla çözülebiliyor ya da doğrudan dondurucudan çıkarılıp kızartılabiliyor. Uzmanlara göre doğru saklama yöntemleriyle ekmek üç haftaya kadar taze ve küfsüz kalabiliyor.

Peki ekmek buzdolabına konur mu?

Peki ekmek buzdolabına konur mu?

Kereviz yöntemi buzdolabında saklamaya dayanıyor ama burada bilinmesi gereken bir ayrıntı var. Buzdolabı küflenmeyi yavaşlatsa da ekmeğin bayatlamasını hızlandırabiliyor. Bunun nedeni, ekmekteki nişastanın soğukta daha hızlı sertleşmesi. Bu yüzden pek çok uzman, birkaç gün içinde tüketilecek ekmeğin oda sıcaklığında ve kuru bir yerde, daha uzun süre saklanacak ekmeğin ise dondurucuda tutulmasını öneriyor.

Kereviz yöntemiyle ilgili bilimsel bir araştırma bulunmadığını da hatırlatmak gerek. Denemek isterseniz ekmeği sık sık kontrol edin; üzerinde küf görürseniz ekmeğin tamamını atın, çünkü küf gözle görülmeyen kısımlara da yayılmış olabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın