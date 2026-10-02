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A-47 Hattında 31 Minibüsten 21'i Plakayı Boşalttı: Metroya Kızan Esnaf İBB Önünde Kontak Kapattı

A-47 Hattında 31 Minibüsten 21'i Plakayı Boşalttı: Metroya Kızan Esnaf İBB Önünde Kontak Kapattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 09:41
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Kayaşehir-Şirinevler (A-47) hattında çalışan minibüs esnafı, genişleyen metro ve raylı sistem ağı yüzünden yolcu kaybettiklerini söyleyerek İBB Ek Hizmet Binası önünde kontak kapattı. 31 esnafın yer aldığı hatta bugün yalnızca 10 araç çalışabiliyor, geri kalan 21 esnaf ise borçları nedeniyle plakasını boşa çıkarmış durumda. Araçlarını yol kenarına çeken minibüsçüler, çözüm bulunana kadar çalışmayacaklarını duyurdu.

[Kaynak: İHA]

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A-47 hattında 31 esnaftan yalnızca 10'u çalışabiliyor, o 10 araç da bugün İBB önünde kontak kapattı.

A-47 hattında 31 esnaftan yalnızca 10'u çalışabiliyor, o 10 araç da bugün İBB önünde kontak kapattı.

Kayaşehir-Şirinevler hattının sözcüsü Gökhan Sevim, İBB Ek Hizmet Binası önünde yaptığı açıklamada tablonun ağırlığını rakamlarla anlattı: 31 esnafın bulunduğu A-47'de şu an sadece 10 kişi çalışabiliyor. Eylem günü o 10 araç da hattı bırakıp İBB'nin önüne çekildi.

Sevim, 'Bugün itibarıyla o hatta çalışan aracımız kalmadı. Çalışanları da buraya getirip kontak kapattık' dedi. Hattın yolcu potansiyelinin, İBB'nin kendi yaptığı sayımlarda da 'çok çok altında' kaldığını belirten Sevim, bunu belediye yetkililerinin de bildiğini ancak bir çözüm üretilmediğini söyledi.

Geriye kalan 21 esnaf, borç ve kredileri yüzünden aracını satıp plakasını boşa çıkardı.

Geriye kalan 21 esnaf, borç ve kredileri yüzünden aracını satıp plakasını boşa çıkardı.

Çalışamayan 21 esnafın hikâyesi daha da sert. Araçlarını satıp plakalarını boşa çıkaranlar, borç ve kredi yükünün altında kalmış durumda. Sevim, 'Yaklaşık bir yıldır 20 araba çalışmıyor' diyerek tablonun bir gecede oluşmadığını vurguladı.

Aracını elden çıkaranlar ise başka işlere yöneldi. Sevim'in anlattığına göre bu esnaf şimdi 'başka yerlerde işçilik' yapıyor. Hatta kalanlar da çaresizlikten tutunuyor: 'Esnaf yapacak başka bir işi olmadığı için çaresizce hatta devam etmeye çalışıyor.'

Durak Başkanı Mesut Erdem de bazı araçların arızalı olduğunu, tamircilere borç ödenemediği için çalışamadığını dile getirdi. Para kazanamayan esnaf, aracı çalıştıracak şoför bile bulamıyor; minibüsler evlerin önünde bekliyor.

Esnaf adına konuşan Gökhan Sevim: "Her gün raylı sistem gelişiyor, iki senedir çözüm bekliyoruz."

Esnaf adına konuşan Gökhan Sevim: "Her gün raylı sistem gelişiyor, iki senedir çözüm bekliyoruz."

Sevim'e göre sorunun adı metro ve raylı sistem. 'İstanbul'da gelişen raylı sistemden dolayı çok mağduruz' diyen Sevim, diğer bölgelerde çalışan araçların raylı sistemden olumlu etkilendiğini, bu etkinin yalnızca kendi hatlarında ters yönde işlediğini öne sürdü.

Esnafın talebi iki seçenekte toplanıyor: araçların mağduriyet yaşamayan başka hatlara dağıtılması ya da taksiye dönüştürülmesi. Sevim, 'İBB'den beklentimiz bir an önce bize bir çözüm bulmaları' sözleriyle beklentilerini özetledi ve çözümün iki yıldır gelmediğini hatırlattı.

'Çünkü adam evine ekmek götüremiyor' diyen Sevim, esnafın sabredecek gücünün kalmadığını söyledi.

Durak Başkanı Mesut Erdem: "Çözüm bulunana kadar buradan hiçbir şekilde ayrılmayı düşünmüyoruz."

Durak Başkanı Mesut Erdem: "Çözüm bulunana kadar buradan hiçbir şekilde ayrılmayı düşünmüyoruz."

Erdem, sürecin yalnızca metroyla sınırlı olmadığını anlattı. İBB'ye yaklaşık 8-9 dilekçe verdiklerini ancak hiçbirine yanıt alamadıklarını söyleyen Erdem, taksi dönüşümü, dağılım ve akbille ilgili ayrıca üç dilekçe daha sunduklarını aktardı. Araçlarının Şirinevler'den kesilmesinin mağduriyeti büyüttüğünü, Şirinevler ruhsatlarının da iptal edildiğini belirtti.

Esnafın iddiasına göre talepleri iki yıldır UKOME toplantılarında görüşülmedi ve hattın iptal edileceği söylenmesine rağmen işlem başlatılmadı. Şoförler 'hattımızı iptal edin' diyerek kendilerine taksi plakası verilmesini istiyor.

Erdem'in sözleri ise eylemin ne kadar süreceğine dair net bir mesaj içeriyordu: 'Esnafla beraber gerekirse burada yatıp kalkacağız ama araçlarımızı götürmeyeceğiz.' İBB'den eyleme dair henüz bir açıklama gelmedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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