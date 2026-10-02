A-47 Hattında 31 Minibüsten 21'i Plakayı Boşalttı: Metroya Kızan Esnaf İBB Önünde Kontak Kapattı

Çalışamayan 21 esnafın hikâyesi daha da sert. Araçlarını satıp plakalarını boşa çıkaranlar, borç ve kredi yükünün altında kalmış durumda. Sevim, 'Yaklaşık bir yıldır 20 araba çalışmıyor' diyerek tablonun bir gecede oluşmadığını vurguladı.

Aracını elden çıkaranlar ise başka işlere yöneldi. Sevim'in anlattığına göre bu esnaf şimdi 'başka yerlerde işçilik' yapıyor. Hatta kalanlar da çaresizlikten tutunuyor: 'Esnaf yapacak başka bir işi olmadığı için çaresizce hatta devam etmeye çalışıyor.'

Durak Başkanı Mesut Erdem de bazı araçların arızalı olduğunu, tamircilere borç ödenemediği için çalışamadığını dile getirdi. Para kazanamayan esnaf, aracı çalıştıracak şoför bile bulamıyor; minibüsler evlerin önünde bekliyor.