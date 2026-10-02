A-47 Hattında 31 Minibüsten 21'i Plakayı Boşalttı: Metroya Kızan Esnaf İBB Önünde Kontak Kapattı
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Kayaşehir-Şirinevler (A-47) hattında çalışan minibüs esnafı, genişleyen metro ve raylı sistem ağı yüzünden yolcu kaybettiklerini söyleyerek İBB Ek Hizmet Binası önünde kontak kapattı. 31 esnafın yer aldığı hatta bugün yalnızca 10 araç çalışabiliyor, geri kalan 21 esnaf ise borçları nedeniyle plakasını boşa çıkarmış durumda. Araçlarını yol kenarına çeken minibüsçüler, çözüm bulunana kadar çalışmayacaklarını duyurdu.
[Kaynak: İHA]
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A-47 hattında 31 esnaftan yalnızca 10'u çalışabiliyor, o 10 araç da bugün İBB önünde kontak kapattı.
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Geriye kalan 21 esnaf, borç ve kredileri yüzünden aracını satıp plakasını boşa çıkardı.
Esnaf adına konuşan Gökhan Sevim: "Her gün raylı sistem gelişiyor, iki senedir çözüm bekliyoruz."
Durak Başkanı Mesut Erdem: "Çözüm bulunana kadar buradan hiçbir şekilde ayrılmayı düşünmüyoruz."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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